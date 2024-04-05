Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Dianggap Kurang Cocok Berbisnis

Estermia , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:00 WIB
3 Zodiak Dianggap Kurang Cocok Berbisnis
Zodiak kurang cocok berbisnis, (Foto: Freepik)
A
A
A

BERBISNIS merupakan suatu pekerjaan tak mudah, yang memerlukan kecerdasan, ketegasan dan juga sikap yang peka terhadap suatu keadaan. Dalam berbisnis tidaklah mudah, oleh karena itu mereka yang akan terjun dalam dunia ini harus memiliki sikap yang dapat diandalkan.

Faktanya memang tak semua orang mau, bisa alias berbakat untuk berbisnis alias berdagang. Uniknya, karakter seperti ini sedikit banyak bisa dilihat dari tanda zodiak yang dipunya.

 BACA JUGA:

Sebab, dilansir dari Knowinsiders, Minggu (7/4/2024) menurut para astrolog, ada tiga zodiak yang dianggap kurang cocok untuk terjun ke dunia bisnis berdasarkan kepribadian mereka.

1. Pisces: Orang berzodiak ini dikenal memiliki karakter yang mudah bimbang dan tidak fokus. Hal ini bisa menjadi kendala dalam dunia bisnis yang penuh dengan tekanan dan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Kepribadian si Pisces yang mudah menyerah membuat mereka sulit untuk sukses di dunia bisnis yang penuh dengan tekanan dan membutuhkan ketegasan.

