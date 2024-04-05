Aries hingga Pisces, 4 Zodiak Sulit Menghemat Uangnya

APAKAH Anda sering merasa sulit untuk menabung uang? Selain faktor-faktor standar seperti hobi belanja, boros, atau pendapatan yang pas-pasan, mungkin saja zodiakmu mempengaruhi kebiasaan keuangan Anda?

Sebab, berdasarkan astrologi, ada empat zodiak yang dinilai memang cenderung sulit mengatur keuangan pribadinya. Sehingga sering kali kehabisan uang di pertengahan bulan.

Mengutip dari Knowinsiders, Minggu (7/4/2024) berikut daftar keempat zodiak yang tidak pandai mengatur keuangan.

1. Aries: Para pemilik zodiak Aries sering merasa bangga dengan prestasi dan kemampuan finansial mereka. Mereka suka hidup dalam kemewahan dan terkadang lebih suka menghabiskan uang daripada menyimpannya. Tipe orang yang sering mentraktir makan teman-temannya tanpa memperhitungkan keuangan mereka.

2. Sagitarius: Si Sagitarius adalah tipe orang yang ingin menikmati hidup sepenuhnya dan tidak suka memikirkan masa depan secara berlebihan. Mereka cenderung menghabiskan uang dengan bebas demi kesenangan sendiri. Menabung bukanlah prioritas utama, karena lebih fokus pada kebahagiaan detik ini saat ini.