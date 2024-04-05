Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Perlu Risau, Simak 12 Tips Aman Tinggalkan Rumah saat Mudik Lebaran

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:06 WIB
Tak Perlu Risau, Simak 12 Tips Aman Tinggalkan Rumah saat Mudik Lebaran
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

LEBARAN atau hari raya Idul Fitri menjadi momen paling dinanti umat Islam setiap tahunnya. Pada momen ini, seringkali dimanfaatkan untuk mudik atau pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga.

Selama mudik, rumah akan ditinggalkan dalam keadaan kosong selama beberapa hari. Rumah yang kosong dapat menjadi kekhawatiran sendiri karena memiliki potensi yang besar ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti kemalingan, bencana alam, dan lain lain.

Berikut Okezone rangkumkan 12 tips aman meninggalkan rumah saat mudik lebaran dijamin bebas rasa resah gelisah.

1. Nyalakan lampu teras

Jika mematikan lampu teras terlihat jelas bahwa rumah tersebut kosong. Ada baiknya jika tetap menyalakan lampu teras guna membuat rumah terlihat terang.

2. Tidak meninggalkan barang-barang berharga

Jangan meninggalkan barang-barang berharga di rumah yang kosong. Anda dapat menitipkannya ke bank atau orang yang anda percaya terlebih dahulu.

3. Kunci pintu dan jendela

Sebelum meninggalkan rumah, pastikan semua pintu dan jendela telah terkunci. Jika diperlukan, dapat menggunakan kunci double untuk keamanan lebih.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

4. Memasang alat detektor pada pintu dan jendela

Rumah yang kosong dapat menarik perhatian pencuri. Dengan memasang detector pada pintu dan jendela, maka akan mudah mendeteksi apapun yang ada di dekat pintu atau jendela.

5. Pasang kamera pengawas (CCTV)

Dengan memasang kamera pengawas, keamanan semakin terjaga. Anda dapat memasang kamera pengawal yang dapat terhubung dengan smartphone anda agar Anda dapat mengawasinya secara langsung.

6. Lapor RT atau RW setempat

Anda perlu melapor kepada petugas keamanan, pengurus kompleks dan tetangga. Tinggalkan juga nomor ponsel yang aktif, sehingga mereka dapat menghubungi anda jika terjadi apa-apa.

7. Cabut semua peralatan elektronik

Dengan mencabut semua peralatan elektronik, maka Anda meminimalisir terjadinya korsleting yang dapat memicu kebakaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
