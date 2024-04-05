Gigi Bolong dan Karang Gigi Bisa Bikin Makin Haus saat Berpuasa? Ini Faktanya

KETIKA berpuasa, seseorang harus menahan lapar dan haus selama satu hari penuh. Namun selain tidak makan dan minum, adapun faktor lain yang dapat membuat seseorang bisa merasa haus saat berpuasa yaitu karena adanya permasalahan gigi.

Dokter Gigi sekaligus Health Educator, drg Maesa Uswa menjelaskan masalah gigi bisa membuat seseorang haus karena tidak adanya proses pengunyahan.

“Kalau Gigi bolong karang gigi dan sisa akar kamu itu bisa bikin puasa kamu terasa semakin haus karena di saat kita lagi berpuasa itu tidak ada proses pengunyahan sehingga produksi saliva atau air liur kita berkurang,” kata drg Maesa, dikutip dari akun Instagram miliknya @drgmaesa, Sabtu (6/4/2024).

Menurutnya, pada saat itulah bakteri yang ada di karang gigi, sisa akar, dan gigi bolong akan bertemu sehingga menyebabkan hawa atau bau mulut juga bertambah menjadi semakin parah. Kedua, karena mulut menjadi kering sehingga akan terasa semakin haus.