HOME WOMEN HEALTH

Bukan Cuma Aroma, Ini Alasan Mengapa Beberapa Pewangi Mobil Bikin Mabuk!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:00 WIB
Bukan Cuma Aroma, Ini Alasan Mengapa Beberapa Pewangi Mobil Bikin Mabuk!
Penyebab pewangi mobil bikin mabuk . (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MUDIK menggunakan mobil terkadang menjadi pilihan terbaik bagi beberapa orang. Namun, salah satu permasalahan yang kerap terjadi saat naik transportasi ini adalah mengalami mabuk.

Biasanya, kondisi mabuk saat melakukan perjalanan jauh seperti mudik sering kali dikaitkan dengan wangi-wangian mobil, salah satunya aroma jeruk. Lantas, benarkah aroma atau wangi-wangian mobil menjadi pemicu seseorang bisa mabuk saat melakukan perjalanan jauh?

Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (5/4/2024), ternyata, salah satu penyebab mabuk darat adalah penggunaan pewangi mobil yang tidak tepat, ditambah dengan kondisi badan yang tidak fit.

Mual

Saat mencium aroma wewangian yang menyengat secara simultan dan terus-menerus, maka akan mempengaruhi kondisi psikis sehingga menjadi penyebab pewangi mobil bisa bikin mabuk darat. Aroma wewangian sangat berpengaruh pada kondisi psikis dan badan karena indera penciuman berhubungan erat dengan saraf dan peredaran darah.

Tidak hanya itu, masih banyak efek berbahaya yang mungkin timbul dari penggunaan pewangi mobil, seperti gangguan penafasan, gangguan janin, hingga kanker. Untuk itu hindari menggunakan pewangi mobil yang memiliki aroma menyengat dan memasukkan makanan atau minuman beraroma kuat seperti durian.

Tips memilih aroma atau pewangi mobil

Anda bisa memilih aroma pewangi mobil yang menenangkan dan tidak terlalu menyengat. Contohnya aroma kopi yang menghasilkan wangi alami dan cenderung segar. Dengan menggunakan kopi pewangi mobil, kamu dapat menghadirkan suasana kabin yang nyaman, terlebih bagi yang memang sensitif terhadap bau-bauan.

