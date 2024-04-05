Puasa Bisa Bantu Bakar Lemak Tubuh? Begini Faktanya

SEBAGIAN orang memanfaatkan puasa ramadhan sebagai ajang menurunkan berat badan. Hal ini dipercaya karena dengan berpuasa, lemak di dalam tubuh menjadi terbakar dan mengubahnya sebagai energi.

Lantas apakah hal itu benar?

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan pada empat jam pertama saat berpuasa terjadi cara kerja sistem tubuh bernama anabolic growth phase. Kondisi ini akan membuat tubuh itu akan menggunakan energi dari makanan yang baru saja dimakan untuk beraktivitas dan juga pertumbuhan sel dan jaringan.

Sedangkan Pada 4-16 jam berikutnya disebut dengan catabolic phase dimana nutrisi itu dilepaskan dari penyimpanan dan digunakan sebagai energi.

“Nah kalau cadangan energinya udah mulai habis nih, maka tubuh itu akan menggunakan energinya dari lemak yang ini tuh terjadi setelah 16 jam berpuasa,” kata dr Nadia Alaydrus, dikutip dari akun TikToknya @nadialaydrus, Jumat (5/4/2024).

Oleh karena itu, jangan heran kalau banyak orang yang menganggap bahwa puasa dapat membakar lemak karena faktanya ternyata memang bisa dilakukan. Akan tetapi, kondisi ini tentu tidak mudah. Karena sebelumnya tubuh belum ada cara untuk beradaptasi.

Tidak sedikit dari masyarakat biasanya akan merasa lemas untuk menjalankan hari, berbeda saat mendekati Hari Raya Idul Fitri yang cenderung lebih kuat sebab sudah mulai terbiasa.