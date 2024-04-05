Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Astigmatisme, Gangguan Penglihatan yang Sering Tak Disadari Seseorang

Masya Hanifa Putri , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |22:00 WIB
Mengenal Astigmatisme, Gangguan Penglihatan yang Sering Tak Disadari Seseorang
Mengenal astigmatisme (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASTIGMATISME adalah salah satu kelainan refraksi mata yang sering tak disadari oleh banyak orang. Meskipun tidak seumum miopi atau hipermetropi, astigmatisme bisa memiliki dampak yang signifikan pada penglihatan seseorang jika tidak diatasi dengan tepat.

Astigmatisme, terjadi akibat dari lengkungan kornea yang tidak beraturan atau kelainan pada lensa mata, sehingga menghalangi cahaya untuk terfokus secara akurat pada retina.

Melansir dari VT, Jumat (5/4/2024) seorang dokter Konsultan Kebijakan CAO, Kristen North mengungkapkan bahwa, gejala atau pengalaman visual yang dialami oleh seseorang penderita astigmatisme dapat bervariasi tergantung pada letak dan tingkat keparahan kelainan refraksi tersebut.

Mengenal astigmatisme

Hal ini dapat mencakup penglihatan ganda atau distorsi gambar menjadi garis-garis atau kabur. Hasil studi terbaru di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa sekitar 36 persen dari populasi dalam rentang usia di atas 20 tahun menderita astigmatisme.

Astigmatisme ini dapat timbul sejak lahir atau berkembang seiring waktu. Namun, astigmatisme dapat dikelola melalui penggunaan kacamata, lensa kontak, atau melalui prosedur operasi mata laser.

Fenomena ini kian ramai diperbincangkan di sosial media X, setelah sebuah akun bernama Unusual Facts mengunggah gambar jalan malam di layar terpisah. Sisi kiri menggambarkan cahaya yang kabur dan menyala, berbeda dengan tampilan jelas di sisi kanan. Postingan ini juga disertai dengan penjelasan

“Astigmatisme adalah kondisi ketika kornea sedikit melengkung, bukan bulat seluruhnya. Dengan astigmatisme, cahaya terfokus pada beberapa titik retina, bukan hanya satu titik," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement