Mengenal Astigmatisme, Gangguan Penglihatan yang Sering Tak Disadari Seseorang

ASTIGMATISME adalah salah satu kelainan refraksi mata yang sering tak disadari oleh banyak orang. Meskipun tidak seumum miopi atau hipermetropi, astigmatisme bisa memiliki dampak yang signifikan pada penglihatan seseorang jika tidak diatasi dengan tepat.

Astigmatisme, terjadi akibat dari lengkungan kornea yang tidak beraturan atau kelainan pada lensa mata, sehingga menghalangi cahaya untuk terfokus secara akurat pada retina.

Melansir dari VT, Jumat (5/4/2024) seorang dokter Konsultan Kebijakan CAO, Kristen North mengungkapkan bahwa, gejala atau pengalaman visual yang dialami oleh seseorang penderita astigmatisme dapat bervariasi tergantung pada letak dan tingkat keparahan kelainan refraksi tersebut.

Hal ini dapat mencakup penglihatan ganda atau distorsi gambar menjadi garis-garis atau kabur. Hasil studi terbaru di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa sekitar 36 persen dari populasi dalam rentang usia di atas 20 tahun menderita astigmatisme.

Astigmatisme ini dapat timbul sejak lahir atau berkembang seiring waktu. Namun, astigmatisme dapat dikelola melalui penggunaan kacamata, lensa kontak, atau melalui prosedur operasi mata laser.

Fenomena ini kian ramai diperbincangkan di sosial media X, setelah sebuah akun bernama Unusual Facts mengunggah gambar jalan malam di layar terpisah. Sisi kiri menggambarkan cahaya yang kabur dan menyala, berbeda dengan tampilan jelas di sisi kanan. Postingan ini juga disertai dengan penjelasan

“Astigmatisme adalah kondisi ketika kornea sedikit melengkung, bukan bulat seluruhnya. Dengan astigmatisme, cahaya terfokus pada beberapa titik retina, bukan hanya satu titik," tuturnya.