HOME WOMEN HEALTH

Kisah Influencer Turunkan Berat Badan Usai Konsumsi 8.000 Kalori per Hari

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |21:00 WIB
Kisah Influencer Turunkan Berat Badan Usai Konsumsi 8.000 Kalori per Hari
Lexi Reed berhasil turunkan berat badannya. (Foto: Vt.co)
A
A
A

SEORANG influencer yang mendapatkan ketenaran pada 2016, dengan bangga menunjukkan sosok barunya kepada dunia setelah berhasil berjuang usai mengalami koma. Lexi Reed, 33 tahun dari Indiana telah berbagi pengalaman suksesnya di media sosial dengan mendokumentasikan penurunan berat badannya sebanyak 312 pon atau 141,5 kilogram.

Dalam sebuah postingan di Instagram yang dilansir dati VT pada Jumat (5/4/2024), Lexi merefleksikan tantangan yang dihadapinya. Dia mengungkapkan bahwa penyakit langka, calciphylaxis benar-benar mengubah hidupnya.'

Merangkum dari Mayo Clinic, Calciphylaxis merupakan penyakit langka di mana kalsium terkumulasi di pembuluh darah kecil di jaringan lemak dan kulit. Penyakit ini menyebabkan pembekuan darah, bisul kulit yang menyakitkan, dan dapat menyebabkan infeksi serius hingga kematian.

Lexi Reed

Meskipun mengalami lebih dari 30 luka terbuka yang menyakitkan dan dihadapkan pada angka kematian lebih dari 80 persen karena infeksi, Lexi tetap bertahan dengan tekad yang kuat. Perjalanan pemulihan Lexi tidaklah mudah. Dia menjalani perawatan selama 59 minggu untuk luka yang melemahkannya.

Melalui rasa sakit dan ketakutan, Lexi menemukan kekuatan dan tekadnya untuk hidup dan sembuh. Menurutnya, setiap bekas luka adalah bukti perjuangannya untuk hidup dan melawan segala rintangan. Selanjutnya, Lexi lebih memilih menjadi kurus ketimbang kembali ke berat badan semula yakni 485 pon atau 219 kilogram.

Selain itu, dia juga mengingatkan untuk mencintai tubuh kita saat ini dan berbicara dengan baik kepada diri sendiri karena tubuh kita ini selalu mendengarkan. Perjalanan penurunan berat badan Lexi dimulai pada 2016 ketika beratnya mencapai 219 kilogram.

