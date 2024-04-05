10 Manfaat Tidur bagi Kesehatan, Bisa Memperpanjang Umur Lho!

TIDUR menjadi salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan masyarakat. Tidur akan membantu seseorang untuk menjadi lebih bugar dan siap untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain itu tidur juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi manusia. Lantas, apa saja ya dampak positif tidur bagi kesehatan? Berikut diantaranya, dilansir dari laman News18, Jumat, (5/4/2024).

1. Restorasi Fisik

Saat tidur, tubuh mengalami perbaikan dan regenerasi. Jaringan dan otot dibangun kembali, dan sistem kekebalan tubuh diperkuat, berkontribusi pada kesehatan fisik yang lebih baik.

2. Kesejahteraan Mental

Tidur yang cukup berperan penting dalam mendukung kesehatan mental. Ini membantu mengatur suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan ketahanan emosional. Pasalnya, kurang tidur kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental.

3. Fungsi kognitif

Tidur sangat penting untuk fungsi kognitif yang optimal, termasuk konsolidasi memori, kemampuan memecahkan masalah, dan kewaspadaan mental secara keseluruhan. Pikiran yang cukup istirahat akan lebih fokus dan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari.

4. Kesehatan jantung

Kurang tidur telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, tidur berkualitas membantu mengatur tekanan darah dan meningkatkan sistem kardiovaskular yang lebih sehat.

5. Manajemen Berat Badan

Tidur mempengaruhi hormon rasa lapar dan metabolisme. Pasalnya, kurang tidur kerap dikaitkan dengan penambahan berat badan dan obesitas, karena dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan.

6. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Tidur yang berkualitas memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Tidur yang konsisten sangat penting untuk menjaga kesehatan kekebalan tubuh secara keseluruhan.

7. Mengurangi Stres

Tidur adalah pereda stres alami. Ini membantu menurunkan hormon stres, meningkatkan rasa relaksasi dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres sehari-hari.