Intip Pesona Lembah Purba, Wisata Alam Sukabumi yang Bikin Will Smith Terpana!

AKTOR Hollywood, Will Smith baru-baru ini kepincut dengan salah satu objek wisata alam yang ada di Tanah Air. Adalah Lembah Purba yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan aktor asal Amerika Serikat itu melalui sebuah unggahan video yang direpost di akun Instagramnya @willsmith baru-baru ini.

Dalam keterangan repost unggahan video milik akun Instagram @asepmulyanadam itu, Will Smith tampak bertanya kepada followers-nya terkait tempat wisata alam yang ada di video tersebut.

“Di mana ini?” tanya Will Smith, menggunakan bahasa Inggris, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @willsmith, Jumat, (5/4/2024).

Pasalnya, video tersebut tampak menunjukkan beberapa orang yang tengah duduk di atas kursi rotan yang menggantung di tali dan terpasang di sepanjang hutan nan asri.

Beberapa kursi gantung yang berjejeran tersebut lantas berjalan ke arah samping mengikuti arah tali dan menggantung melewati atas sungai berarus nan jernih. Lantas, apa saja daya tarik dari Lembah Purba ini ya? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber.

(Foto: Instagram/@_kopites_man)

Lembah Purba merupakan sebuah destinasi wisata yang viral saat ini, di mana Anda diajak untuk menjelajahi kawasan hutan asri. Tempat ini merupakan sebuah hutan indah yang di dalamnya terdapat air terjun bernama Curug Kembar.

Air terjun ini memiliki keistimewaan yang menjadikannya destinasi wisata populer di akhir pekan. Wisata Lembah Purba tengah menarik perhatian sejak beberapa waktu terakhir. Salah satunya lantaran di sana terdapat jembatan gantung yang diklaim sebagai yang terpanjang di Asia Tenggara.

Jembatan gantung dengan panjang mencapai 414 meter ini, punya panorama yang menakjubkan. Dari atas jembatan, Anda bakal disuguhkan keindahan alam hutan lindung dengan pepohonan yang asri.

Bahkan jika beruntung, Anda juga dapat menyaksikan aktivitas satwa liar, salah satunya lutung Jawa. Jembatan ini juga menjadi pintu masuk menuju destinasi wisata eksotis lembah purba.