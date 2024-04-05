Pemudik dan Wisatawan Diimbau Waspadai 13 Titik Jalan Rusak ke Pantai Malang Selatan

PARA pemudik dan wisatawan yang akan menuju objek wisata pantai di selatan Malang diimbau mewaspadai 13 titik jalan. Pasalnya 13 titik jalan itu memiliki beberapa hambatan dan medan curam, termasuk beberapa jalan yang rusak parah.

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan, bila pihaknya telah memasang papan himbauan di 13 titik jalan raya antara Kecamatan Pagelaran hingga Bantur, di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Papan imbauan tambahan ini untuk mengingatkan pemudik dan wisatawan yang hendak menuju kawasan pantai-pantai di selatan sepanjang JLS Kabupaten Malang.

"Ada 13 titik kerawanan yang kami pasang rambu tambahan, rambu peringatan, pasang gigi satu, kurangi kecepatan, jalan bergelombang, tanjakan, tikungan tajam, jalan menyempit, ini sudah kami pasang semua," ucap Putu Kholis Aryana, saat ditemui di Mapolres Malang, Kamis kemarin.

Selain itu, pihaknya telah menyiagakan sejumlah petugas kepolisian dibantu instansi lain, dan relawan, di sepanjang jalur dari perbatasan Kecamatan Gondanglegi hingga JLS.

(Foto: Avirista Midaada/MPI)

Tak hanya itu juga akan pos polisi mobile atau bergerak yang dapat memantau arus lalu lintas secara langsung.

"Ditambah juga ada tim urai yang meng-cover Malang utara, tengah, dan selatan. Kami juga menyiapkan peralatan tambahan untuk antisipasi bencana (rawan longsor di Jalan Raya Pagelaran - Bantur) seperti sekop, cangkul, dan gergaji, gunanya untuk bisa melakukan penanganan cepat, memberikan respon cepat apabila terjadi bencana," jelasnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta mengatakan, bila sejumlah titik jalan rusak menjadi hal yang perlu diwaspadai pemudik.