HOME WOMEN TRAVEL

Menparekraf Sandiaga Uno Resmikan Destinasi Wisata Quran di Bandung

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:03 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno Resmikan Destinasi Wisata Quran di Bandung
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan objek wisata religi bertajuk 'Wisata Quran' yang diinisiasi oleh Syaamil Quran, Bandung, sebagai salah satu institusi yang peduli terhadap kitab suci Alquran dan penyebarannya.

Sandi menyebut, Wisata Quran ini bukan sekadar daya tarik wisata biasa karena bukan hanya untuk melihat inovasi dan kreativitas desain Alquran tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Alquran sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan.

Wisata Quran merupakan salah satu bentuk wisata religi di Kota Bandung yang mengajak wisatawan melihat proses pembuatan mushaf Alquran dari A-Z.

“Terus terang ini pertama kali saya meresmikan Wisata Quran dan ini betul-betul terobosan baru, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan peresmian ini, kita membuka pintu bagi siapapun yang ingin mendalami kekayaan Alquran. Wisata ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ingin memahami dan merasakan kehadiran Alquran dalam hidup mereka,” kata Menparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Menparekraf Sandiaga Uno melihat proses pembuatan mushaf Alquran di Syaamil Quran, Bandung, Kamis, 4 April 2024.

Ia menjelaskan bahwa Wisata Quran bukan hanya bagian dari pariwisata, namun juga menjadi bagian dari sektor ekonomi kreatif, karena terdapat dua subsektor kreatif yang ditonjolkan yaitu penerbit dan desain.

“Ini saya melihat inovasi dan kreativitas desain Alquran ini lebih menarik, dan lebih meningkatkan pemahaman kita, serta nilai-nilai terkandung dalam Alquran ini bisa tersampaikan,” jelasnya.

Menurut dia, Ramadhan menjadi bulan yang istimewa, karena pada bulan inilah diturunkannya Alquran sehingga umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadhan seringkali diisi dengan membaca dan memahami Alquran. Alquran bukanlah sekadar kumpulan kata-kata yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lebih dari 1.400 tahun yang lalu.

Halaman:
1 2
      
