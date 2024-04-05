Main ke Pantai dengan Ibunya, Bocah Perempuan 9 Tahun Digigit Anjing Liar

SEORANG gadis muda diserang anjing liar atau biasa disebut dingo di kawasan Pantai Yidney, K'gari, Australia.

Penanggung jawab penjaga pantai, Linda Behrendorff mengatakan, bocah berusia sembilan tahun itu diserang saat berada di tepi pantai yang masuk dalam kawasan wisata populer Fraser Island, pada Rabu lalu sekira pukul 16.30 WIB.

Behrendorff mengatakan, orangtua gadis tersebut yang bersamanya di tepi pantai dan sempat membalikkan badan selama dua detik ketika hewan tersebu itu mengambil kesempatan untuk menggigit bocah tersebut.

“Anak itu terjatuh ke dalam air dan ia mengambil kesempatan untuk mendekat dengan cepat dan menggigit anak tersebut,” ungkap Behrendorff.

“Ini saat yang tidak menguntungkan, terutama di musim dingo yang sedang ramai ini," tambahnya.

Behrendorff menambahkan, dingo itu diketahui oleh penjaga hutan dan telah di-microchip setelah sebelumnya terlibat dalam perilaku mengancam.

“Dari sini kami akan berdiskusi dengan manajer kolaboratif dan manajer tingkat atas tentang langkah selanjutnya yang harus diambil dari sini,” katanya.