Pemudik dari Jogja hingga Jambi Pilih Mudik dari Bandara Soekarno-Hatta, Kenapa Ya?

BANDARA Soekarno-Hatta, Tangerang mulai dipadati para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing sejak Kamis, 4 April 2024.

Tak hanya dari kawasan Jabodetabek, banyak juga pemudik yang justru datang dari berbagai daerah untuk memilih penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta. Mulai dari Serang, Bandung, Yogyakarta, hingga Jambi.

Salah satunya Ula Larisa (19) dan Salsa Billa (19). Dua mahasiswi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengaku baru pertama kali merasakan mudik, selama merantau di Bandung untuk kuliah.

Ula dan Salsa sendiri berencana mudik ke Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Ini mudik pertama buat kita. Kalau sebelumnya sama orangtua. Tadi naik Travel dari Bandung sampe sini,” ujar Ula, saat ditemui MNC Portal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Ternyata rame banget mudik tahun ini. Apalagi kita sebelumnya sama orangtua,” imbuhnya.

Lalu, ada juga Irma Syafira (21), salah satu mahasiswi di Yogyakarta yang akan mudik ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Selatan.

Untuk bisa sampai ke Bandara Soetta, Irma harus naik kereta hingga 6 jam lebih dari Yogyakarta menuju Stasiun Pasar Senen, dan melanjutkan perjalanan ke Padang dari Bandara Soetta.

“Tadi malam sempet naik kereta dari Yogyakarta ke stasiun Senen, dan itu luar biasa rame banget di kereta dan stasiun,” ujar Irma.

Ada juga pemudik sekeluarga yakni Edi (52), dan Mariam (49), yang berangkat dari Serang ke Bandara Soetta untuk mudik ke Palembang, Sumatera Selatan.

Jika di tahun-tahun sebelumnya sempat menggunakan moda transportasi darat berupa mobil pribadi, kali ini mereka memilih moda transportasi pesawat untuk perjalanan mudik karena dinilai lebih praktis.