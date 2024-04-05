Uniknya Nama Jalan di Malaysia Ini, Salah Nada Bicara Bisa Bikin Gaduh

SETIAP daerah tentu memiliki nama jalan. Jalan diberi nama agar memudahkan orang saat mencari alamat.

Biasanya jalan-jalan tersebut diberi nama yang terinspirasi dari nama pahlawan, bunga, atau nama daerah itu sendiri. Namun ada juga nama jalan yang sengaja dibuat lain dari biasanya.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial, seorang netizen membagikan penampakan nama jalan yang cukup unik. Nama jalan tersebut adalah 'Jalan Bapak Kau'.

Video tersebut dibagikan oleh seorang netizen pemilik nama akun TikTok @maduza_haniza.

“Sepanjang duduk kata Jaybee, ini first time kita Jalan Bapak Kau. Betul-batul ada jalan macam ni eh. Kitonyo mudah terhibur,” tulis akun tersebut.

Bila dilihat, jalan tersebut berada di daerah pedesan dengan jalan yang kecil dan masih berpasir. Dari lokasinya sendiri diketahui jalan unik tersebut ada di Bentong, Pahang, Malaysia.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton sebanyak 512,8 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.