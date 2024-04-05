Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya Nama Jalan di Malaysia Ini, Salah Nada Bicara Bisa Bikin Gaduh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:48 WIB
Uniknya Nama Jalan di Malaysia Ini, Salah Nada Bicara Bisa Bikin Gaduh
Jalan Bapak Kau di Malaysia (Foto: TikTok/@maduza_haniza)
A
A
A

SETIAP daerah tentu memiliki nama jalan. Jalan diberi nama agar memudahkan orang saat mencari alamat.

Biasanya jalan-jalan tersebut diberi nama yang terinspirasi dari nama pahlawan, bunga, atau nama daerah itu sendiri. Namun ada juga nama jalan yang sengaja dibuat lain dari biasanya.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial, seorang netizen membagikan penampakan nama jalan yang cukup unik. Nama jalan tersebut adalah 'Jalan Bapak Kau'.

Video tersebut dibagikan oleh seorang netizen pemilik nama akun TikTok @maduza_haniza.

Infografis Maskapai dengan Menu Makanan Terbaik

“Sepanjang duduk kata Jaybee, ini first time kita Jalan Bapak Kau. Betul-batul ada jalan macam ni eh. Kitonyo mudah terhibur,” tulis akun tersebut.

Bila dilihat, jalan tersebut berada di daerah pedesan dengan jalan yang kecil dan masih berpasir. Dari lokasinya sendiri diketahui jalan unik tersebut ada di Bentong, Pahang, Malaysia.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton sebanyak 512,8 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/406/2900657/maskapai-malaysia-myairline-setop-beroperasi-karena-bangkrut-5-000-penumpang-telantar-RtOdp2G2Cm.jpg
Maskapai Malaysia MYAirline Setop Beroperasi karena Bangkrut, 5.000 Penumpang Telantar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/406/2810640/ternyata-ini-penyebab-kenapa-banyak-orang-bugis-di-malaysia-lhbPVLcQtv.JPG
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Banyak Orang Bugis di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/406/2782717/melancong-ke-kuala-lumpur-adhe-tora-berikan-rekomendasi-hotel-dengan-harga-affordable-KfPJtafnQw.JPG
Melancong ke Kuala Lumpur, Adhe Tora Berikan Rekomendasi Hotel dengan Harga Affordable!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/406/2776703/wuihh-banyak-orang-malaysia-kepincut-pulau-penyengat-ternyata-ini-alasannya-jy6cqNInyj.JPG
Wuihh... Banyak Orang Malaysia Kepincut Pulau Penyengat, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/406/2563618/malaysia-buka-perbatasan-internasional-1-april-pelancong-bebas-keluyuran-tanpa-karantina-3nEWHtA2ox.JPG
Malaysia Buka Perbatasan Internasional 1 April, Pelancong Bebas Keluyuran Tanpa Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/15/406/2547337/malaysia-berencana-buka-perbatasan-negara-tetangga-jadi-prioritas-termasuk-indonesia-ceRxyaoSo1.JPG
Malaysia Berencana Buka Perbatasan, Negara Tetangga Jadi Prioritas Termasuk Indonesia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement