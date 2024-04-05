Sandiaga Uno: Cimahi Bisa Jadi Kota Animasi Dunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Kota Cimahi, Jawa Barat berpeluang dinobatkan menjadi 'Kota Animasi' dunia.

Seperti halnya Kota Bandung yang dinobatkan menjadi salah satu dalam jaringan kota kreatif UNESCO Creative Cities Network.

"Siapa tahu karena Bandung sudah menjadi UNESCO sebagai City of Design, jangan-jangan (Cimahi) ini bisa jadi City of Animation di level dunia," ungkap Sandi usai menghadiri Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif tahun 2024 yang digelar di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis, 4 April 2024.

Menurut dia, Cimahi memang hanyalah sebuah kota kecil namun memiliki daya tarik dengan keberadaan industri kreatifnya yang sudah mendunia.

Mulai dari animasi, video, kuliner hingga fesyen sehingga sejak tahun 2021 dinobatkan menjadi Kota Kreatif di Indonesia.

"Cimahi ini kota kecil yang punya daya tarik, kita bisa tingkatkan karena ini sudah jadi kota kreatif di Indonesia. Bersyukur Cimahi sudah ditetapkan jadi kota kreatif. Ada subsektor unggulannya itu animasi, video, fesyen," ujarnya.

Dengan semakin berkembangnya industri kreatif di Kota Cimahi hingga ke level dunia, kata dia, maka lapangan pekerjaan pun akan semakin terbuka lebar. Sehingga keunggulan yang dimiliki Kota Cimahi ini harus terus dikembangkan dan harapannya bisa menjadi City of Animation level dunia.

"Jadi harapannya ini bisa menciptakan peluang-peluang lapangan kerja yang banyak dan para tokoh-tokoh Cimahi, tokoh mudanya bisa juga membuat usaha yang memperkenalkan Kota Cimahi lebih mendunia," kata dia.