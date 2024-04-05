Resep Kue Lebaran Cheesecake No Bake, Cocok untuk Dessert

DI momen Lebaran, hidangan makanan berat, mulai dari daging, opor ayam, ketupat sayur, dan lain sebagainya memang kerap hadir di meja. Setelah makan makanan itu tentu kita membutuhkan sesuatu untuk penetralisir, salah satunya adalah dessert.

Dessert Lebaran pasti dipilih yang rasanya manis dan dingin. Nah bagi Anda yang ingin membuat dessert Lebaran bisa coba Cheesecake no bake, rasanya enak dan mudah dibuat. Berikut cara membuatnya seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan cheesecake:

450 gr cream cheese

300 ml whipping cream

1 sdt perisa vanila

50 gr gula halus

⅛ sdt garam