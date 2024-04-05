Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Croipat ala Chef Devina, Croissant Ketupat yang Lagi Viral

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:09 WIB
Resep Croipat ala Chef Devina, Croissant Ketupat yang Lagi Viral
Resep Croipat ala Chef Devina. (Foto: Instagram)
A
A
A

MOMEN Lebaran biasanya selalu identik dengan sajian kudapan berupa kue kering. Beberapa kue yang populer digunakan sebagai kue lebaran adalah nastar, kastengel, hingga putri salju.

Padahal, Anda juga bisa lho menyajikan kreasi kudapan yang tak kalah menarik dan enak. Misalnya, kreasi Croipat alias Croissant Ketupat yang belakangan tengah viral. Croissant sendiri merupakan salah satu pastry asal Prancis yang umumnya memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

Nah, mengingat mendekati momen Lebaran, tidak ada salahnya jika Anda membuat kreasi croissant berbentuk ketupat. Berikut resep Croipat alias Croissant Ketupat dari Chef Devina Hermawan, dilansir dari akun Instagram @googleindonesia dan @devinahermawan.

Bahan Croipat (untuk 8 pcs) :

1 pack danish pastry

2 sdm telur kocok

