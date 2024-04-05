Resep Kue Lebaran Kembang Goyang, Murah Meriah Mudah

JELANG lebaran ini, sajian kue kering jadi primadona untuk ditata di meja. Menunya pun beragam mulai dari nastar, putri salju, kastengel dan masih banyak lagi.

Buat Anda yang masih bingung memilih kue kering yang cocok untuk lebaran, coba untuk membuat kue kembang goyang.

Kembang goyang termasuk sajian kue kering yang sering ada saat momen lebaran. Bentuknya yang unik dengan rasa manis dan renyah membuat kue kembang goyang digemari banyak orang saat hari raya.

Tak perlu khawatir, Anda bisa membuat kembanh goyang dengan mudah di rumah. Seperti apa resep dan cara membuatnya? Yuk simak dilansir kanal YouTube, Resep Abi.

Bahan-bahan:

200 gr tepung beras

100 gr terigu