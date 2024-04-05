Resep Es Serut Taiwan yang Sempat Viral, Cocok untuk Takjil

MEMASUKI akhir-akhir Ramadhan seperti sekarang, banyak masyarakat yang sudah bingung untuk menyiapkan takjil berbuka puasa. Alhasil sudah cukup jenuh makan takjil yang itu-itu saja.

Bagi Anda yang ingin menikmati hidangan takjil berbeda untuk berbuka puasa, Anda bisa coba buat Taiwanese Dessert. Menu ini ternyata sempat viral, dan jadi favorit banyak orang.

Meski kondimen di dalamnya cukup banyak, namun cara membuatnya tidak sulit lho. Selain mudah, dessert satu ini rasanya lezat dan menyegarkan, cocok untuk melegakan tenggorokan saat berbuka puasa.

Berikut resep Taiwanese Dessert ala Chef Devina Hermawan seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan, Jumat (5/4/2024)

Bahan taro ball:

150 gr talas, kukus

60 gr tepung tapioka atau tepung beras ketan

2-3 sdm air panas

1 sdm gula pasir

(Foto: Instagram @devinahermawan)

Bahan sweet potato ball:

150 gr ubi jalar merah, kukus

45 gr tepung tapioka atau tepung beras ketan

2-3 sdm air panas

1 sdm gula pasir