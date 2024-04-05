Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Berbagi Hangatnya Edo, Bikin Ramadan Lebih Berkah dan Penuh Makna

Atik Untari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:40 WIB
Berbagi Hangatnya Edo, Bikin Ramadan Lebih Berkah dan Penuh Makna
Berbagi hangatnya Edo bersama Panti Asuhan Al-Sakinah Jakarta. (Foto: dok Edo)
A
A
A

Di Ramadan tahun ini, berbagi kebahagiaan dengan sesama menjadi momen istimewa. Edo brand frozen food favorit ibu Indonesia dari PT Sukanda Djaya, menghadirkan berbagai produk serbaguna yang tak hanya lezat, tapi juga program membantu Anda dalam berbagi dengan orang-orang tersayang.

Salah satunya adalah program Berbagi Hangatnya Edo. Ini adalah program yang hadir sebagai bentuk kepedulian brand Edo kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengajak pelanggan Edo untuk berkontribusi aktif.

Program ini sangat menarik yakni mengajak masyarakat berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung untuk berbagi hangatnya Edo melalui sebuah kompetisi foto yang dilakukan di media sosial.

Jadi setiap foto yang diposting peserta akan dikonversi menjadi hidangan hangat dari produk Edo yang bisa dinikmati kaum dhuafa. Sejumlah produk Edo dibagikan diantaranya edo mini pau, edo crabstick, edo ebi katsu dan edo fish cake.

Program yang digelar pada April 2024 di Panti Asuhan Andalusia & Al-Sakinah mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Berbagi hangatnya Edo. (Foto: dok Edo)

Halaman:
1 2
      
