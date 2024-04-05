Ajang Sepak Bola Bergengsi Hadir Lagi! Ada Klub Indonesia di Shopee Cup ASEAN Club Championship

FEDERASI Sepak bola ASEAN atau ASEAN Football Federation (AFF) bawa kabar menggembirakan untuk para pencinta sepak bola seluruh dunia. Kembalinya ASEAN Club Championship menyalakan kobaran semangat para pecinta sepak bola, yang sudah tidak sabar menyaksikan klub-klub ternama dari Asia Tenggara bertanding dalam turnamen kelas dunia.

Turnamen klub regional pertama di Asia Tenggara ini akan membawa angin segar bagi iklim pasar sepak bola di kawasannya. Para penggemar serta suporter sepak bola berkesempatan menyaksikan total 40 pertandingan dari berbagai klub kesayangannya dengan suguhan permainan terbaik, serta adu taktik dan skill tingkat tinggi.

Bersamaan dengan pemberitaan ‘Comeback’ dari turnamen bergengsi ini, AFF juga telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi, ASEAN Club Championship, yang diberi nama Shopee Cup™.

Berkolaborasi bersama mitra penyelenggara utama, Shopee serta mitra komersial eksklusif, SPORTFIVE, AFF ingin menciptakan masa depan yang semakin menarik bagi klub sepak bola ASEAN.

Sejalan dengan upaya AFF menyesuaikan jadwal turnamen dengan kalender kompetisi Eropa, Shopee Cup™ dicanangkan akan dimulai tahun ini pada 17 Juli dan berlangsung hingga 21 Mei 2025 mendatang.

Semakin menarik! Kampiun serta Runner-up Liga 1 Indonesia musim lalu, PSM Makassar dan Persija Jakarta turut diundang menjadi perwakilan klub dari Indonesia untuk bertanding di Shopee Cup musim ini.