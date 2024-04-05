Advertisement
WOMEN

Wow! Shopee Cup Bakal Hadir, Warganet Tak Sabar Saksikan ASEAN Club Championship 2024/25

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:15 WIB
Wow! Shopee Cup Bakal Hadir, Warganet Tak Sabar Saksikan ASEAN Club Championship 2024/25
Olahraga sepak bola. (Foto: dok freepik/jcomp)
PARA penggemar bola di seluruh penjuru Indonesia dan Asia Tenggara bersiaplah sambut turnamen besar se-ASEAN! Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN (AFF) berkolaborasi dengan e-commerce Shopee dalam penyelenggaraan kompetisi antarklub sepak bola ASEAN perdana dengan nama Shopee Cup.

Ya, nantinya klub-klub sepak bola di Asia Tenggara akan hadir berkompetisi untuk memperebutkan juara Shopee Cup ASEAN Club Championship 2024/2025.

Shopee Cup ini hadir untuk menaungi tingginya ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap pertandingan sepak bola, sekaligus memberikan wadah untuk klub sepak bola ASEAN agar bisa terus maju dan berkembang hingga sukses di kancah internasional.

Turnamen ini bakal digelar mulai 17 Juli 2024 sampai 21 Mei 2025 nanti. Pastinya kamu enggak sabar untuk menyaksikan keseruannya kan? Pokoknya jangan lupa nonton ya!

Kehadiran Shopee Cup dinilai sebagai momen bersejarah dalam dunia persepakbolaan ASEAN, hal ini diungkapkan langsung oleh Mayor Jenderal Khiev Sameth, Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN (AFF).

“Hari ini menandai langkah bersejarah pada sepak bola ASEAN. Shopee Cup akan menjadi aspek penting dalam menciptakan masa depan yang menarik bagi klub sepak bola ASEAN dan mentransformasi permainan di wilayah ini. Turnamen ini akan memupuk aspirasi bagi klub-klub ternama untuk menjadi juara ASEAN dan tampil sukses di Asia,” ujarnya.

 

AFF berkolaborasi dengan e-commerce Shopee dalam penyelenggaraan kompetisi antarklub sepak bola ASEAN perdana dengan nama Shopee Cup. (Foto: dok istimewa)

Khiev Sameth juga mengatakan bahwa kerja sama dengan Shopee sebagai mitra resmi dalam turnamen Asean Club Championship 2024/2025, diharapkan bisa memajukan dan mengembangkan klub sepak bola di Asia Tenggara.

      
