HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Sebaiknya Dihindari Jadi Teman Sekamar

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak yang Sebaiknya Dihindari Jadi Teman Sekamar
Zodiak dihindari jadi teman sekamar, (Foto: Freepik)
A
A
A

TINGGAL sekamar bersama orang lain, orang baru memang seru. Bahkan bisa juga menjadi teman baru.

Namun, tak semua orang bisa cocok menjadi roommate atau teman sekamar yang baik. Tapi ternyata bisa juga menimbulkan berbagai masalah. Terutama jika dan temanmu memiliki pendapat atau kebiasaan yang berbeda.

Nah sifat seperti ini, sedikit banyak bisa dilihat dari beberapa zodiak yang mempunyai kebiasaan buruk, seperti berisik, berantakan, bahkan kasar. Melansir Bustle, Sabtu (6/4/2024) inilah daftar zodiak yang sebaiknya Anda hindari untuk menjadi teman sekamar atau tinggal bersama.

 BACA JUGA:

1. Aries: Si energik dan impulsive satu ini, dikatakan bisa bikin pusing kalau tinggal bareng. Bagaimana tidak, mereka tipe yang suka begadang dan bikin berisik di malam hari. Belum lagi, Aries juga sering lupa membereskan barang dan suka menunda pekerjaan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
