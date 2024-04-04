Meriahkan Okezone Berbagi, Risty Tagor Bagikan Kisah Inspirasi untuk Anak Panti Asuhan

ACARA Okezone Berbagi berlangsung lancar saat digelar di Swiss-Bel Residences, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Acara yang turut bekerjasama dengan Lazismu dan Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan dan dihibur oleh penampilan dari selebritis, Risty Tagor dan Ang Sharly.

Beragam kegiatan menarik pun dilakukan bersama, salah satunya sesi talkshow yang menceritakan kisah inspiratif untuk para anak-anak panti asuhan yang hadir.

Risty, sebagai selebritis dan pengisi acara ini turut memberikan cerita inspiratifnya. Salah satunya mengajak anak-anak panti asuhan untuk mengetahui minat dan bakat mereka serta mengejar cita-cita sejak dini.

“Jangan pernah takut buat bermimpi, kalau punya cita-cita, siapkan dari sekarang,” ungkap Risty.