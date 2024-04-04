Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Meriahkan Okezone Berbagi, Risty Tagor Bagikan Kisah Inspirasi untuk Anak Panti Asuhan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:11 WIB
Meriahkan Okezone Berbagi, Risty Tagor Bagikan Kisah Inspirasi untuk Anak Panti Asuhan
Risty Tagor di Okezone Berbagi, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

ACARA Okezone Berbagi berlangsung lancar saat digelar di Swiss-Bel Residences, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Acara yang turut bekerjasama dengan Lazismu dan Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan dan dihibur oleh penampilan dari selebritis, Risty Tagor dan Ang Sharly.

Beragam kegiatan menarik pun dilakukan bersama, salah satunya sesi talkshow yang menceritakan kisah inspiratif untuk para anak-anak panti asuhan yang hadir.

 BACA JUGA:

Risty, sebagai selebritis dan pengisi acara ini turut memberikan cerita inspiratifnya. Salah satunya mengajak anak-anak panti asuhan untuk mengetahui minat dan bakat mereka serta mengejar cita-cita sejak dini.

 BACA JUGA:

“Jangan pernah takut buat bermimpi, kalau punya cita-cita, siapkan dari sekarang,” ungkap Risty.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
