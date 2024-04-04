Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tips Merawat Hewan Peliharaan ketika Ditinggal Mudik Lebaran

Estermia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:40 WIB
6 Tips Merawat Hewan Peliharaan ketika Ditinggal Mudik Lebaran
Tips merawat hewan peliharaan ketika ditinggal mudik Lebaran, (Foto: Pvproduction/Freepik)
MUDIK Lebaran merupakan momen yang dinanti untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun bagi yang memiliki hewan peliharaan, meninggalkan anak bulu atau hewan peliharaan menjadi dilema terbesar sebelum bepergian dalam waktu lama.

Memastikan kesejahteraan hewan peliharaan selama mudik adalah prioritas utama. Jangan sampai momen bahagia mudik Lebaran ini, diselimuti dengan rasa cemas dan khawatir akan nasib hewan peliharaan yang ditinggalkan.

Dalam upaya menjaga kebahagiaan dan keamanan para hewan peliharaan, mengutip dari Citizen, Kamis (4/42024), berikut beberapa tips yang bisa dilakukan para pemilik hewan untuk tetap merawat binatang kesayangan selama mudik dan libur Lebaran.

1. Menyewa pet sitter: Solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu menyewa pengasuh hewan peliharaan. Anda bisa mengajarkan terlebih dahulu cara-cara perawatan untuk binatang kesayangan anda agar merasa lebih nyaman di lingkungannya sendiri dengan semua mainan, tempat tidur, dan makanannya. Sewalah jasa pet sitter yang memang terpercaya.

2. Pet hotel: Jika tidak memungkinkan untuk menyewa pengasuh, Anda dapat menitipkan hewan peliharaan di pet hotel yang sekarang sudah banyak tersedia. Pastikan hewan peliharaan telah divaksinasi dan bawa beberapa barang kesayangannya untuk membuatnya merasa lebih nyaman.

Halaman: 1 2
1 2
      
