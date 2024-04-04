Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Sifat dan Karakter Sesuai Bentuk Wajah

Estermia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:30 WIB
Mengenal Sifat dan Karakter Sesuai Bentuk Wajah
Karakter kepribadian sesuai bentuk wajah, (Foto: Freepik)
A
A
A

WAJAH bukan hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga bisa mencerminkan kepribadianmu. Tahukah Anda, ada suatu penelitian terbaru yang memperlihatkan bahwa ada hubungan antara bentuk wajah dengan sifat-sifat psikologis seseorang.

Masing-masing bentuk, mulai dari persegi, bulat, berlian, atau bahkan berbentuk hati, masing-masing dikatakan memiliki cerita unik tentang kepribadian pemiliknya. Melansir dari Times Of India, Kamis (4/4/2024), berikut sifat dan karakter, arti di balik bentuk wajah.

 BACA JUGA:

1. Wajah persegi panjang: Orang dengan wajah persegi panjang, biasanya memiliki dahi dan dagu yang lebar, serta rahang yang tegas. Mereka dikenal sebagai pemikir logis yang selalu merencanakan setiap langkahnya dengan matang. Namun, tipe orang yang cenderung kurang terbuka dalam mengungkapkan perasaan. Mereka lebih suka memendamnya dan jarang menunjukkannya kepada orang lain.

2. Wajah bulat: Pemilik wajah bulat biasanya memiliki pipi tembam dengan dagu yang kecil. Umumnya dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu memikirkan orang lain.

(Foto: Rawpixel/Freepik)

Tapi mereka sering kali kesulitan untuk mengatakan "tidak" dan memprioritaskan diri sendiri. Mereka cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020144/makin-kurus-sarwendah-niat-menambah-lemak-di-wajah-9YZ8ebyo0g.jpg
Makin Kurus, Sarwendah Niat Menambah Lemak di Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/611/2949450/wajib-tahu-ini-penyebab-munculnya-garis-senyum-di-wajah-6Eanx4KnxA.jpg
Wajib Tahu! Ini Penyebab Munculnya Garis Senyum di Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/611/2883045/5-teknik-yoga-untuk-meniruskan-wajah-mudah-dilakukan-di-rumah-OCy0414fFE.jpg
5 Teknik Yoga untuk Meniruskan Wajah, Mudah Dilakukan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/01/611/2554604/4-cara-alami-perbaiki-wajah-yang-tidak-simetris-neFC67TGc8.jpg
4 Cara Alami Perbaiki Wajah yang Tidak Simetris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/04/612/2465971/makin-tua-wajah-jadi-tak-simetris-kok-bisa-4CMwP2pqjg.jpg
Makin Tua Wajah Jadi Tak Simetris, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/12/611/2213052/girls-nih-cara-aplikasikan-blush-on-sesuai-bentuk-wajah-kGSQ3seIzG.jpg
Girls, Nih Cara Aplikasikan Blush On Sesuai Bentuk Wajah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement