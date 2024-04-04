Mengenal Sifat dan Karakter Sesuai Bentuk Wajah

WAJAH bukan hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga bisa mencerminkan kepribadianmu. Tahukah Anda, ada suatu penelitian terbaru yang memperlihatkan bahwa ada hubungan antara bentuk wajah dengan sifat-sifat psikologis seseorang.

Masing-masing bentuk, mulai dari persegi, bulat, berlian, atau bahkan berbentuk hati, masing-masing dikatakan memiliki cerita unik tentang kepribadian pemiliknya. Melansir dari Times Of India, Kamis (4/4/2024), berikut sifat dan karakter, arti di balik bentuk wajah.

1. Wajah persegi panjang: Orang dengan wajah persegi panjang, biasanya memiliki dahi dan dagu yang lebar, serta rahang yang tegas. Mereka dikenal sebagai pemikir logis yang selalu merencanakan setiap langkahnya dengan matang. Namun, tipe orang yang cenderung kurang terbuka dalam mengungkapkan perasaan. Mereka lebih suka memendamnya dan jarang menunjukkannya kepada orang lain.

2. Wajah bulat: Pemilik wajah bulat biasanya memiliki pipi tembam dengan dagu yang kecil. Umumnya dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu memikirkan orang lain.

(Foto: Rawpixel/Freepik)

Tapi mereka sering kali kesulitan untuk mengatakan "tidak" dan memprioritaskan diri sendiri. Mereka cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri.