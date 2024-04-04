Tulis Komentar Negatif Soal Makanan, Wanita Ini Terancam Denda Rp46 Miliar!

MENGGUNAKAN sosial media memang harus sangat bijak, karena saat ini, jejak digital sangat mudah untuk ditemukan. Bisa saja nasib kurang beruntung tengah menghampiri, kapan pun saat kita bermain sosial media.

Salah satu contohnya, seperti yang dialami seorang wanita berusia 39 tahun asal Nigeria satu ini. Mengutip laporan Oddity Central, Kamis (4/4/2024), ia dikatakan bisa terancam hukuman 7 tahun penjara karena menulis ulasan negatif tentang produk puree tomat melalui akun jejaring sosial Facebook miliknya.

Kronologi bermula pada September 2023, kala itu Okoli membeli sekaleng puree tomato merek Erisco Foods Limited dan merasa produk tersebut mengandung terlalu banyak gula.

“Saya membeli tomat kaleng yang akan saya gunakan untuk membuat sup, jadi saya memutuskan untuk membeli yang ini,” bunyi ulasan dari Okoli.

“Saat membukanya, saya memutuskan untuk mencicipinya. Gulanya terlalu banyak, beri tahu saya jika Anda pernah menggunakan tomat kaleng ini sebelumnya,” katanya lagi.

Unggahan review dari Okoli, tak terduga menjadi viral dan menuai ribuan, sekira 3000 komentar dari para netizen lain. Salah satunya dari seseorang yang mengaku sebagai saudara perempuan pendiri Erisco Food Limited.

Selanjutnya, saudara perempuan tersebut meminta Okoli untuk berhenti menjelek-jelekkan produk tersebut, namun ia menolak.

Siapa sangka, akibat review yang ia tulis, pada 24 September 2023, Okoli ditangkap oleh polisi di gereja atas tuduhan "menghasut" berdasarkan Undang-Undang Larangan Kejahatan Dunia Maya Nigeria. Ia kemudian diketahui ditahan selama satu hari di sel yang atapnya bocor dan kemudian diterbangkan ke Abuja, ibu kota Nigeria, meski akhirnya Okoli bisa dibebaskan dengan jaminan administratif.