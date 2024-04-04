Viral Najwa Shihab Ketemu dengan Truk Berwajah Dirinya, Ternyata Sama-Sama Ngerekam

BANYAK pemilik truk memang menghias kendaraan kesayangan mereka dengan kata-kata mutiara, pepatah dan juga wajah para artis idolanya. Biasanya, para artis yang digambarkan di truk ini adalah para selebriti yang terkenal.

Sama seperti supir truk satu ini, namun alih-alih memasang wajah artis, dia menggambar wajah Najwa Shihab di bagian samping truknya. Gambar ini pun direspons secara langsung oleh Najwa Shihab.

Pasalnya, Najwa Shihab bertemu dengan truk tersebut saat sedang melewati jalan tol. Dalam video tersebut nampak sopir Najwa berusaha mendekatkan mobilnya di samping truk hijau yang punya gambar Najwa Shihab itu.

Sambil mendekatkan mobilnya, Najwa pun terlihat membuka kaca mobil dan melambaikan tangan. Setelah itu truk tersebut pun nampak menjauh dari mobil Najwa.

Tapi ternyata, kernet sopir truk tersebut juga mengabadikan momen ini dan mengeditnya dengan template “jedag-jedug” seperti yang sedang ramai digunakan orang-orang.