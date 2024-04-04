5 Model Rambut yang Bisa Bikin Kamu Makin Ganteng

RAMBUT bukan hanya mahkota bagi para perempuan, tapi juga laki-laki. Bagi seorang pria, gaya rambut adalah kunci terpenting dalam segala aspek kehidupannya.

Gaya rambut yang baik dan tepat dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri pria hingga 70%, dan sebaliknya, gaya rambut yang tidak tepat dapat merusak rasa percaya diri.

Bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa gaya rambut dapat menentukan kesuksesan kariernya. Berikut 5 gaya rambut yang wajib kamu coba untuk menambah rasa percaya diri.

Buzz Cut

Gaya rambut ini merupakan gaya rambut paling legendaris yang dikenal banyak orang sebagai potongan tentara pada zaman dahulu. Pasalnya, gaya rambut ini paling mudah dirawat dan diatur, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi prajurit.

Seiring berjalannya waktu, potongan ini menjadi semakin populer dan gayanya pun berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai penyesuaian yang dilakukan. Mulai dari mengatur bentuk wajah, bentuk tubuh hingga gaya berpakaian.

Oleh karena itu, siapa pun yang menginginkan jenis rambut ini diharapkan dapat beradaptasi dengan beberapa aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Side Part

Jenis rambut ini merupakan gaya rambut legendaris lainnya. Gaya ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 1940. Pasalnya, gaya rambut ini cocok dipadukan dengan segala tampilan formal dan formal, sehingga tak heran jika banyak orang yang memakainya ke acara-acara besar Hollywood.

Sejauh ini gaya rambut bagian samping tidak banyak berubah, penata rambut hanya mengubahnya sesuai volume rambut.

Skin Fade

Gaya rambut ini biasanya digunakan oleh orang-orang berusia 20-an dan 30-an. Model rambut ini lebih fokus pada pemotongan bagian samping kanan dan kiri.

Oleh karena itu, model ini dianggap sebagai salah satu gaya rambut paling nyaman, karena mencegah pemilik kepala kepanasan. Gaya rambut Skin Fade paling banyak mengalami perubahan tren hingga saat ini dari high top hingga side parting.