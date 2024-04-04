7 Cara Bikin Kulit Glowing saat Lebaran, Malu kalau Kulit Kusam

BERPUASA seharian penuh di bulan Ramadan memang dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah. Asupan air yang rendah dan pola makan yang tidak seimbang memnag dapat menyebabkan kulit kering dan kusam.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan wajah selama Ramadan. Tips berikut akan membantu Anda menjaga kesehatan kulit wajah selama Ramadan.

Minum banyak air

Selama berpuasa, tubuh kita kekurangan cairan. Itu sebabnya penting untuk memastikan Anda tetap terhidrasi dengan minum banyak air di waktu istirahat dan di pagi hari. Minum air putih minimal delapan gelas sehari akan membantu menjaga kelembapan kulit wajah Anda.

Makanan bergizi

Makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Selama Ramadan, pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral. Buah-buahan segar, sayuran hijau, dan protein seperti ikan dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kulit wajah tetap sehat dan bercahaya.

Hindari makanan berlemak dan berminyak

Makanan berlemak dan berminyak dapat meningkatkan produksi sebum di wajah yang dapat menyebabkan jerawat. dan kemeja hitam. Hindari makanan yang digoreng dan berlemak selama Ramadan. Sebaiknya, pilihlah makanan yang dimasak, dipanggang, atau dikukus untuk menjaga kesehatan kulit wajah Anda.

Mencuci muka secara rutin

Membersihkan wajah secara rutin merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan kulit wajah. Gunakan pembersih wajah ringan bebas alkohol untuk membersihkan wajah minimal dua kali sehari, yaitu saat puasa dan sebelum tidur. Hindari menggosok wajah terlalu keras karena dapat mengiritasi kulit wajah.

Gunakan pelembab

Kulit kering adalah masalah umum selama Ramadan. Setelah membersihkan wajah, gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Pelembap membantu menjaga kelembapan kulit wajah serta mencegahnya mengering dan pecah-pecah.