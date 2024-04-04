Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Oleh-Oleh Mudik Khas Purwokerto, Jangan Luput Dibeli untuk Buah Tangan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:40 WIB
5 Oleh-Oleh Mudik Khas Purwokerto, Jangan Luput Dibeli untuk Buah Tangan
Klanting, oleh-oleh khas Purwokerto (Foto: Instagram/@warung_ncik_yuli)
A
A
A

PURWOKERTO ialah salah satu kota di Jawa Tengah yang sering menjadi sorotan para pelancong. Kota di Provinsi Jawa Tengah ini juga memiliki banyak ciri khas termasuk oleh-oleh.

Bagi Anda yang akan pulang ke Purwokerto di momen mudik lebaran ini, tidak ada salahnya mencari tahu oleh-oleh khas Purwokerto. Ini bisa jadi buah tangan spesial untuk kerabat dekat saat kembali ke Jakarta.

Penasaran, ada apa saja yang oleh-oleh khas Purwokerto yang bisa jadi ide buah tangan saat arus balik nanti? Berikut informasinya dilansir Info Purwokerto TV.

1. Getuk Goreng

Pertama ada getuk goreng yang menjadi oleh-oleh khas Purwokerto. Getuk goreng sendiri mulanya dibuat dari getuk-getuk yang tidak habis dan kemudian diolah lagi dengan cara digoreng.

Getuk Goreng

(Foto: MGriya Hotel)

Rasa getuk goreng ini pun cukup beragam, mulai dari original, pandan hingga durian. Untuk harga getuk goreng ini juga masih terjangkau yakni sekitar Rp30-40 ribu per satu kilogramnya.

2. Jenang

Kemudian ada jenang. Jenang merupakan dodok yang dibuat dari tepung ketan, santan dan gula merah. Di Purwokerto sendiri salah satunya yang cukup terkenal ialah jenang wijen.

Selain jenang wijen, adapula beberapa jenis lainnya seperti jenang jaket yang juga jadi oleh-oleh khas Purwokerto. Harga jenang ini juga sangat terjangkau yakni sekitar Rp17 ribu untuk setengah kilogram.

Jenang

(Foto: Cookpad)

3. Cireng Pasir

Kemudian ada cireng pasir. Bukan diolah dari pasir, nama tersebut diambil lantaran cireng tersebut dijual di kawasan Pasir Kidul, Purwokerto.

Berbeda dengan cireng dari Jawa Barat, cireng pasir sedikit lebih kecil dan dijual dengan berbagai rasa seperti hati ayam, tulang, dan masih banyak lagi. Harganya pun sangat terjangkau yakni sekitar Rp10 ribu per pack-nya.

Halaman:
1 2
      
