HOME WOMEN HEALTH

Miss Indonesia Carla Yules Apresiasi Hadirnya One Health Foundation

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |23:32 WIB
Carla Yules apresiasi hadirnya One Health Foundation. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)
MISS Indonesia Carla Yules mengapresiasi hadirnya One Health Foundation sebagai organisasi non-profit yang berfokus pada menyehatkan hewan dan manusia dalam ekosistem yang baik. Menurutnya, hal seperti ini dapat memicu organisasi lain hadir di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

Bagi Carla Yules, apa yang dilakukan One Health Foundation sangat patut ditiru. Bagaimana organisasi non-profit ini sangat peduli tentang lingkungan, kesehatan hewan, pun keselarasan antara kesehatan hewan dan manusia.

"Dengan begitu, saya yakin di masa depan hewan dan manusia dapat hidup berdampingan bersama-sama dalam kondisi yang bahagia dan tentunya sehat," kata Carla Yules saat diwawancarai MNC Portal, Kamis (4/4/2024).

Carla berharap bahwa dengan hadirnya One Health Foundation, diharapkan lahir lebih banyak organisasi non-profit yang selalu peduli pada lingkungan, kesehatan hewan, dan kesehatan manusia.

Carla Yules

