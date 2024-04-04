Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Kematian Mendadak, Ini Tips Jaga Kesehatan bagi Para Pemudik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |01:00 WIB
Cegah Kematian Mendadak, Ini Tips Jaga Kesehatan bagi Para Pemudik
Tips menjaga kesehatan bagi para pemudik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JELANG Hari Raya Idul Fitri, sebagian orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk mudik. Tak hanya dari segi transportasi, kesehatan tubuh juga harus dipersiapkan dengan baik.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah menjaga kesehatan jantung yang bisa berujung fatal. Ya, penyakit jantung khususnya gangguan irama jantung atau aritmia menjadi penyebab tertinggi kematian mendadak.

Kondisi ini terjadi saat irama detak jantung lebih cepat atau lebih lambat dari kondisi normal. Spesialis jantung dan pembuluh darah dr Sunu Budhi Raharjo, SpJP, mengatakan sebaiknya sebelum bepergian cek kondisi kesehatan terlebih dahulu.

“Buat orang yang punya risiko jantung, ada keluhan sering berdebar, kliyengan, dan sering pingsan, pastikan ini sesuatu yang berat dan berisiko tinggi, jadi harus konsumsi obat,” tuturnya.

Serangan jantung

