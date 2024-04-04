Lagi Musim Penyakit, Dokter Sarankan Masyarakat Tidak Cium Bayi saat Lebaran

PADA momen Lebaran, tradisi kebanyakan orang adalah saling cium tangan terlebih kepada orang yang lebih tua. Tapi, lain cerita kalau ada bayi, mereka biasanya jadi sasaran cubit hingga dicium.

Kebiasaan ini sudah semestinya dihindari, terlebih di musim penyakit seperti sekarang. Itu juga yang disarankan Dokter Anak Ardi Santoso, SpA, karena cium-cium bayi bisa meningkatkan risiko sakit pada bayi tersebut.

"Di Lebaran nanti, kalau ketemu bayi atau-anak kecil, mohon maaf jangan cium cium. Walau gak sakit, mungkin saja tangan kotor, nanti si bayi ketularan sakit," kata dr Ardi, dikutip dari video edukasinya di Instagram @ardisantoso, Jumat (5/4/2024).

Kalau nekat cium-cium bayi, besar kemungkinan setelah Lebaran, itu bayi atau anak-anak bisa batuk atau sakit semua. Makanya, jangan cium-cium bayi saat Lebaran. Selain jangan cium, jangan asal gendong juga. Saran tersebut disampaikan dr Ardi dengan harapan meminimalisir bayi sakit setelah Lebaran.

"Jangan cium, jangan gendong. Sayang boleh, ngeliat boleh. Jadi, gantinya apa? Kasih THR saja," tuturnya.

Di kesempatan tersebut, dr Ardi juga mengimbau kepada semua orang agar pakai masker jika sedang batuk atau pilek. Ini penting dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain.

"Kalau lagi batuk pilek, Lebaran nanti pakai masker, ya, biar gak menularkan ke yang lainnya," kata dr Ardi.