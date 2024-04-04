Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lagi Musim Penyakit, Dokter Sarankan Masyarakat Tidak Cium Bayi saat Lebaran

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:00 WIB
Lagi Musim Penyakit, Dokter Sarankan Masyarakat Tidak Cium Bayi saat Lebaran
Masyarakat diimbau tidak mencium-cium bayi saat lebaran. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PADA momen Lebaran, tradisi kebanyakan orang adalah saling cium tangan terlebih kepada orang yang lebih tua. Tapi, lain cerita kalau ada bayi, mereka biasanya jadi sasaran cubit hingga dicium.

Kebiasaan ini sudah semestinya dihindari, terlebih di musim penyakit seperti sekarang. Itu juga yang disarankan Dokter Anak Ardi Santoso, SpA, karena cium-cium bayi bisa meningkatkan risiko sakit pada bayi tersebut.

"Di Lebaran nanti, kalau ketemu bayi atau-anak kecil, mohon maaf jangan cium cium. Walau gak sakit, mungkin saja tangan kotor, nanti si bayi ketularan sakit," kata dr Ardi, dikutip dari video edukasinya di Instagram @ardisantoso, Jumat (5/4/2024).

Dilarang mencium bayi

Kalau nekat cium-cium bayi, besar kemungkinan setelah Lebaran, itu bayi atau anak-anak bisa batuk atau sakit semua. Makanya, jangan cium-cium bayi saat Lebaran. Selain jangan cium, jangan asal gendong juga. Saran tersebut disampaikan dr Ardi dengan harapan meminimalisir bayi sakit setelah Lebaran.

"Jangan cium, jangan gendong. Sayang boleh, ngeliat boleh. Jadi, gantinya apa? Kasih THR saja," tuturnya.

Di kesempatan tersebut, dr Ardi juga mengimbau kepada semua orang agar pakai masker jika sedang batuk atau pilek. Ini penting dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain.

"Kalau lagi batuk pilek, Lebaran nanti pakai masker, ya, biar gak menularkan ke yang lainnya," kata dr Ardi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement