Cara Mengatasi Risiko Sakit Punggung saat Perjalanan Mudik

MUDIK menjadi tradisi masyarakat Indonesia jelang hari raya Idul Fitri. Namun, di balik perjalanan pulang kampung tersebut, terdapat risiko kesehatan yang sering diabaikan, terutama terkait dengan dampak duduk dalam waktu yang cukup lama di dalam kendaraan.

Salah satu masalah utama yang sering kali dialami setelah mudik yaitu sakit punggung. Pada dasarnya, posisi duduk dalam kendaraan selama perjalanan mudik dapat memengaruhi postur tubuh serta memicu ketegangan pada otot-otot punggung.

Duduk terlalu lama, terutama tanpa melakukan pergerakan yang cukup, bisa membuat otot-otot punggung menjadi kaku dan tegang. Selain itu, faktor-faktor seperti kelelahan, udara, dan kurangnya ruang gerak di dalam kendaraan juga bisa membuat sakit punggung semakin buruk.

Merangkum dari The Spine & Rehab Group pada Jumat (5/4/2024) berikut beberapa alasan mengapa duduk lama di kendaraan dapat menyebabkan sakit punggung.

1. Postur tubuh yang buruk

Postur tubuh yang buruk selama duduk yang cukup lama dalam kendaraan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk ketegangan pada otot-otot punggung, leher, dan bahu.

Sering kali, hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya tubuh bagian atas yang membungkuk serta mengganggu aliran darah dan sirkulasi udara ke area-area tersebut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penumpukan ketegangan dan nyeri kronis.

2. Saraf Terjepit





Ketika tulang belakang mengalami tekanan berlebihan, saraf-saraf di sekitarnya dapat terjepit atau tertekan. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang menyebar dari punggung hingga ke lengan atau kaki.

Untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada tulang belakang, penting untuk memilih posisi duduk yang nyaman dan ergonomis. Bantuan yang baik untuk punggung Anda dapat membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan mengurangi risiko saraf terjepit.

3. Ketegangan otot

Duduk dalam waktu yang lama cenderung membuat otot-otot menjadi tegang dan kaku karena mereka tetap dalam posisi yang sama tanpa gerakan yang cukup. Otot-otot di sekitar tulang belakang, bahu, dan leher adalah yang paling rentan terhadap ketegangan.

Untuk mengurangi ketegangan otot, penting untuk melakukan gerakan ringan atau peregangan selama perjalanan. Peregangan sederhana seperti meregangkan bahu atau memutar leher secara perlahan dapat membantu melepas ketegangan dan meningkatkan kenyamanan.

4. Peningkatan pertambahan berat badan

Peningkatan berat badan selama perjalanan mudik dapat menyebabkan tekanan tambahan pada tulang belakang dan otot-otot penopang. Hal ini berlaku jika perjalanan mudik disertai dengan kurangnya gerakan atau aktivitas fisik.

Untuk mengurangi risiko pertumbuhan berat badan yang berlebihan, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang selama perjalanan. Menghindari makanan yang tinggi lemak atau gula dan memilih makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu menjaga berat badan yang sehat.