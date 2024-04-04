Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

One Health Foundation Diresmikan, Selaraskan Kesehatan Hewan dan Manusia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:58 WIB
One Health Foundation Diresmikan, Selaraskan Kesehatan Hewan dan Manusia
One Health Foundation resmi berdiri di Indonesia. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)
ORGANISASI non-profit One Health Foundation resmi berdiri di Indonesia. Organisasi ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan harapan menciptakan masa depan lebih baik dengan mencegah penyakit yang ditularkan dari hewan (zoonosis disease).

Executive Director One Health Foundation Gunawan Wahab menjelaskan bahwa salah satu misi dari One Health Foundation adalah mencegah pandemi berikutnya yang banyak disebabkan oleh zoonosis disease.

"60 persen dari penyakit menular pada manusia itu bersumber dari hewan. Dari data ini, kami berupaya meningkatkan kesehatan hewan," kata Gunawan saat ditemui MNC Portal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).

"Dengan begitu, kami berharap sumber penyebab penyakit menular terbanyak itu bisa dicegah ke manusia, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan hewan," katanya.

Clarissa Tanoesoedibjo

‘One Health’ sendiri merupakan gerakan global yang diinisiasi oleh WHO, FAO, OIE, dan UNEP sebagai inisiatif kesehatan internasional dengan harapan membangun manusia, hewan, dan lingkungan yang lebih sehat. 

One Health Foundation kemudian berdedikasi untuk menjalankan ‘One Health’ dengan memberikan tindakan preventif terhadap penyakit zoonosis.

"Harapan kami, kita semua dapat hidup di masa depan yang lebih baik di mana hewan dan manusia bisa tinggal bersama di satu lingkungan atau ekosistem yang juga sehat," ujarnya.

Lebih lanjut, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of Communications and Partnerships One Health Foundation menjelaskan bahwa organisasi non-profit ini mendapat dukungan dari banyak pihak.

"Kami mendapat dukungan dari pihak goverment (pemerintah), pihak NGO, bahkan akademisi, ahli dan peneliti yang mana mereka punya kepedulian yang sama yaitu memastikan kesehatan manusia dan hewan di ekosistem lingkungan yang sehat," kata Clarissa Tanoesoedibjo.

