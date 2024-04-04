Berapa Angka Kelahiran Bayi di Gaza sejak Agresi Israel Oktober 2023?

BERAPA angka kelahiran bayi di Gaza sejak agresi Israel Oktober 2023? Pertanyaan ini menarik dan dapat membantu mengingat situasi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui, agresi Israel yang dilakukan sejak Oktober 2023 telah menciptakan kondisi yang sulit bagi penduduk Gaza, termasuk ibu hamil dan bayi yang baru lahir.

Penduduk yang tinggal di wilayah tersebut telah kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti langkanya air bersih, makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang layak di wilayah terkepung yang dilanda perang.

Selain itu wanita hamil atau menyusui juga kesulitan mendapatkan makanan. Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPF), Gaza memiliki 50.000 wanita hamil yang menderita karena kurannya pemeriksaan dan pengobatan rutin akibat pengepungan yang dilakukan oleh Israel.

Kondisi ini menyebabkan sistem layanan kesehatan Gaza berada di ambang kehancuran. Direktur Regional Negara-negara Arab di badan kesehatan seksual dan reproduksi, Laila Baker mengkhawatirkan akan nasib ibu dan anak-anak baru mereka di tengah hilangnya seluruh kemanusiaan di Gaza tersebut.

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber yang di lansir pada Kamis (4/4/2024), sekitar 15.000 bayi diperkirakan lahir di Gaza antara pada 7 Oktober hingga akhir 2023. Semuanya berada dalam risiko besar di tengah meningkatnya kekerasan dan perawatan medis serta air dan makanan pada tingkat krisis.

Data PBB baru-baru ini memperkirakan bahwa sekitar 180 perempuan melahirkan setiap hari di Gaza dan menyumbang angka kelahiran kembar di wilayah pendudukan Palestina (oPt). Sekitar 15 persen wanita yang melahirkan kemungkinan besar mengalami komplikasi kehamilan atau kelahiran.

Save the Children juga memperkirakan lebih dari 66.000 bayi lahir di Gaza pada 2023 dan 5.500 wanita hamil akan melahirkan pada bulan mendatang. Namun, rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang sudah mengalami kekurangan pasokan kini sedang diserang, sehingga ribuan pasien, termasuk wanita hamil dan bayi baru lahir berada dalam bahaya besar.

“Jika boleh jujur, saya kehilangan kata-kata mengenai situasi bencana di lapangan dan hilangnya seluruh umat manusia yang kita lihat di Gaza. Ini adalah kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia akhir-akhir ini," kata Laila Baker dalam wawancara dengan United Nations News.

"2,2 juta orang, di antaranya 50.000 wanita hamil, dikepung selama satu bulan. 5.500 wanita akan melahirkan dalam beberapa minggu ke depan. Dan bagi 160 wanita yang seharusnya saya katakan beruntung hari ini karena mencoba membawa kegembiraan dan kehidupan ke dunia ini, saya khawatir akan nyawa mereka dan nyawa anak-anak mereka,” tuturnya.

Selain itu, staf UNFPA juga mengatakan bahwa wanita hamil Palestina yang melarikan diri dari pemboman diliputi kecemasan, namun juga harapan dan kebahagiaan. Mereka berjuang untuk menemukan profesional kesehatan yang memenuhi syarat untuk dapat mendukung mereka dengan persalinan yang aman.