Kastil Balmoral Dibuka untuk Umum, Cek Jadwal dan Harganya!

Kastil Balmoral dibuka untuk umum, cek jadwal dan harga tiket masuknya. (Foto: Balmoral Castle/Instagram/@balmoral_castle)

PERDANA, Kastil Balmoral akan dibuka untuk umum, pada 1 Juli hingga 4 Agustus 2024. Terletak di Aberdeenshire, Skotlandia, kastil ini merupakan kediaman favorit mendiang Ratu Elizabeth II untuk menghabiskan musim panas.

Mengutip The Guardian, Kamis (4/4/2024), Kastil Balmoral menawarkan tur menjelajahi ruang-ruang yang kerap digunakan keluarga Kerajaan Inggris. Tiket masuk tur kastil ini dibanderol sebesar GBP100 atau setara Rp2 juta per orang.

Dengan tiket masuk itu, wisatawan akan dibawa masuk menyusuri ruang tamu, ruang makan, lobby, dan koridor merah di mana Raja Charles menyambut kunjungan Rishi Sunak pada 3 September 2023.

Selain itu, wisatawan juga akan dibawa mengunjungi ballroom yang menampilkan koleksi lukisan cat air karya Raja Charles yang menggambarkan pemandangan Balmoral Castle, Highgrove, dan Sandringham.

Di ballroom tersebut juga dipajang berbagai pakai yang pernah dikenakan Raja Charless, Ratu Camilla, dan Ibu Suri Elizabeth. Lalu, tur akan dilanjutkan dengan mengunjungi taman yang memiliki akses terbatas menuju ballroom.

Jika ingin pengalaman lebih berkesan, Anda dapat membayar biaya tambahan sebesar GBP50 (Rp1 juta) untuk ngeteh sore di Balmoral Castle. Perlu dicatat, tur ini dibatasi hanya untuk 40 orang per hari dimana pengunjung akan dibagi dalam empat kelompok.

Setelah tur dilakukan pada 1 Juli hingga 4 Agustus 2024, Balmoral Castle akan kembali ditutup dan disterilisasi untuk Raja Charles dan Ratu Camilla berlibur di musim panas. Saat ini, staf castle tengah mengevaluasi kondisi kastil untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung.

Dengan tiket masuk sebesar GBP100 ditambah GBP50 untuk ngeteh sore, Balmoral Castle tercatat sebagai tur kediaman keluarga Kerajaan Inggris termahal yang bisa dinikmati wisatawan.