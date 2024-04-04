Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 1.300 Penerbangan Tambahan

JUMLAH pemudik pada Lebaran 2024 dilaporkan mencapai lebih 190 juta orang yang akan menempuh perjalanan pulang kampung ke masing-masing daerah.

Dalam rangka mengantasipasi lonjakan jumlah pemudik Lebaran 2024, pihak Bandara Soekarno-Hatta lantas telah berkoordinasi dengan beberapa maskapai untuk mempersiapkan penambahan extra flight atau penerbangan tambahan.

“Kalau kita lihat trennya untuk arus mudik kali ini memang lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya, karena memang sempat (pandemi) Covid. Dan dibandingkan dengan 2019, itu memang sudah sangat mirip datanya,” ujar Manager of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Holik Muardi, kepada wartawan, Kamis (4/4/2024).

“Dan kami juga ada usulan penambahan extra flight dari beberapa maskapai,” imbuhnya.

Holik menyebut, pihaknya telah mempersiapkan 44 penerbangan tambahan untuk internasional, dan 1.300 penerbangan tambahan untuk domestik sesuai usulan dari seluruh maskapai.

“Untuk internasional sekitar 44 penerbangan, dan untuk domestik sekitar 1.300 penerbangan usulan dari maskapai,” ungkapnya.

Namun, sejauh ini Holik memastikan, hingga Kamis, (4/4/2024), baru ada sekitar 35 penerbangan tambahan di masa arus mudik Lebaran 2024, tepatnya di H-6 Lebaran 2024 .

“Namun sampai dengan hari ini, yang beroperasi baru 35 extra flight,” katanya.

Sebagai informasi, pihak Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran 2024.