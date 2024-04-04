Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

KaTa Kreatif Hadir di Cimahi, Sandiaga Uno: Ini Kota Kreatif

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:17 WIB
KaTa Kreatif Hadir di Cimahi, Sandiaga Uno: Ini Kota Kreatif
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif tahun 2024 yang digelar di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis (4/4/2024).

KaTa merupakan program pengembangan kabupaten/kota kreatif yang digagas Kemenparekraf yang ditujukan untuk peningkatan inovasi dan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif di semua daerah di Indonesia.

Kegiatan KaTa Kreatif dari Kemenparekraf RI itu diikuti oleh 150 pelaku ekonomi kreatif dari mulai bidang film, animasi, video, kuliner dan fesyen se-Kota Cimahi. Kehadiran Sandiaga Uno disambut antusias para pelaku ekonomi kreatif di Kota Cimahi.

Menparekraf, Sandiaga Uno

(Foto: Ferry Bangkit Rizky/MPI)

"Ini lokasi ke-3 kami roadshow. Kami ingin memahami butuhnya apa (para pelaku ekonomi kreatif) semakin meningkat," kata Sandi.

Pada kesempatan itu, Sandi juga memberikan motivasi kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kota Cimahi. Dia meminta para pengusaha lokal ini jangan pantang menyerah meskipun pernah diterpa kegagalan.

"Mari kita terapkan 3G, yakni gercep alias gerak cepat, geber itu gerak bersama, dan gaspol," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement