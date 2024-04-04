KaTa Kreatif Hadir di Cimahi, Sandiaga Uno: Ini Kota Kreatif

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif tahun 2024 yang digelar di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis (4/4/2024).

KaTa merupakan program pengembangan kabupaten/kota kreatif yang digagas Kemenparekraf yang ditujukan untuk peningkatan inovasi dan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif di semua daerah di Indonesia.

Kegiatan KaTa Kreatif dari Kemenparekraf RI itu diikuti oleh 150 pelaku ekonomi kreatif dari mulai bidang film, animasi, video, kuliner dan fesyen se-Kota Cimahi. Kehadiran Sandiaga Uno disambut antusias para pelaku ekonomi kreatif di Kota Cimahi.

(Foto: Ferry Bangkit Rizky/MPI)

"Ini lokasi ke-3 kami roadshow. Kami ingin memahami butuhnya apa (para pelaku ekonomi kreatif) semakin meningkat," kata Sandi.

Pada kesempatan itu, Sandi juga memberikan motivasi kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kota Cimahi. Dia meminta para pengusaha lokal ini jangan pantang menyerah meskipun pernah diterpa kegagalan.

"Mari kita terapkan 3G, yakni gercep alias gerak cepat, geber itu gerak bersama, dan gaspol," tuturnya.