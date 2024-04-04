Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dorong Indonesia Kembangkan Pariwisata Regeneratif

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:02 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dorong Indonesia Kembangkan Pariwisata Regeneratif
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo meresmikan pameran budaya berbasis blokchain di Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pameran bertajuk Water Civilization ini akan memberikan pengalaman unik bagi wisatawan serta menambah wawasan pengunjung akan sejarah Pura Tirta Empul yang dibalut dengan instansi modern.

Pameran ini juga bertujuan mengembangkan pariwisata regeneratif yang bekerjasama dengan UNWTO.

Infografis Wisata Tabanan

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong praktik pariwisata yang inovatif dan regeneratif di Indonesia demi menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya untuk generasi mendatang.

"Kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan, fokusnya adalah doing less harm. Tetapi ketika kita bicara pariwisata regeneratif itu kita ingin doing more good," ungkap Angela dalam peluncuran Pameran Budaya bertajuk Water Civilization di Pura Tirta Empul, Bali, Rabu, 3 April 2024

Kehadiran pariwisata lanjutnya, bukan hanya sebagai sumber ekonomi semata namun lebih dari itu. Pariwisata hadir sebagai sumber pendorong kehidupan untuk semua. Mengupayakan kesejahteraan destinasi lokal, lingkungan, serta masyarakat di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
