Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dorong Indonesia Kembangkan Pariwisata Regeneratif

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo meresmikan pameran budaya berbasis blokchain di Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pameran bertajuk Water Civilization ini akan memberikan pengalaman unik bagi wisatawan serta menambah wawasan pengunjung akan sejarah Pura Tirta Empul yang dibalut dengan instansi modern.

Pameran ini juga bertujuan mengembangkan pariwisata regeneratif yang bekerjasama dengan UNWTO.

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong praktik pariwisata yang inovatif dan regeneratif di Indonesia demi menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya untuk generasi mendatang.

"Kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan, fokusnya adalah doing less harm. Tetapi ketika kita bicara pariwisata regeneratif itu kita ingin doing more good," ungkap Angela dalam peluncuran Pameran Budaya bertajuk Water Civilization di Pura Tirta Empul, Bali, Rabu, 3 April 2024

Kehadiran pariwisata lanjutnya, bukan hanya sebagai sumber ekonomi semata namun lebih dari itu. Pariwisata hadir sebagai sumber pendorong kehidupan untuk semua. Mengupayakan kesejahteraan destinasi lokal, lingkungan, serta masyarakat di dalamnya.