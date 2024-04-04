Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pasti Udah Nggak Sabar, Inilah 8 Hal Paling Dinanti Jelang Hari Lebaran

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |12:02 WIB
Pasti Udah Nggak Sabar, Inilah 8 Hal Paling Dinanti Jelang Hari Lebaran
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

HARI raya Idul Fitri alias Lebaran sudah di depan mata. Hari raya umat Islam ini merupakan momen spesial dan paling dinanti setelah berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana hari kemenangan, setiap muslim berhak merayakannya dengan riang gembira.

Namun tahukah Anda, ada beberapa hal atau momen paling dinanti menjelang lebaran tiba. Apa saja ya kira-kira?

Berikut Okezone rangkumkan delapan hal paling dinanti umat muslim menjelang hari lebaran atau hari raya Idul Fitri.

1. Pulang kampung halaman

Mudik atau pulang ke kampung halaman sudah menjadi tradisi turun-menurun masyarakat Indonesia.

Libur lebaran benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang ingin berkumpul bersama keluarga besar di kampung sekaligus melepas kepenatan sejenak di kampung halaman setelah kerja keras mencari nafkah di ibu kota.

2. Takbiran bersama teman

Takbiran bersama teman-teman menjadi hal seru paling dinanti. Kegiatan ini bisa dilakukan sambil menabuh bedug bahkan keliling kampung seraya mengumandangkan kalimat takbir.

3. Memakai baju baru

Memakai baju baru seolah sudah menjadi suatu tradisi dan keharusan menjelang hari lebaran tiba. Tentunya, mereka ingin merayakan hari raya dengan outfit terbaiknya dan tentunya serba baru.

Ketupat dan Opor Ayam

(Foto: Cookpad)

4. Makan ketupat dan opor ayam

Ketupat dan opor ayam menjadi makanan khas lebaran masyarakat Indonesia. Uniknya, walau kedua jenis makanan itu bisa dibuat dan dimakan kapan saja, namun suasana khas lebaran menjadi pembeda yang dirindukan.

Konon, tradisi menyantap ketupat dan opor ayam saat lebaran sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Dan yang memperkenalkan ketupat dan opor ayam hingga menjadi hidangan ikonis di saat Lebaran adalah Sunan Kalijaga, saat memimpin Kerajaan Demak.

5. Silaturahmi dan saling bermaafan

Lebaran merupakan momentum yang tepat untuk saling mengunjungi dan bersilaturahmi dengan keluarga maupun kerabat. Berkumpul dengan keluarga, salaman bermaf-maafan lalu menyantap hidangan dan berbincang hangat adalah momen yang sangat membahagiakan.

Jika Anda jauh dari keluarga atau orang tersayang, manfaatkan kecanggihan teknologi untuk bersilaturahmi. Bisa dengan video call bareng atau melakukan pertemuan keluarga besar jarak jauh via zoom.

Halaman:
1 2
      
