HOME WOMEN TRAVEL

Jelang Libur Lebaran 2024, Kemenparekraf Perkuat SDM Parekraf Lewat Bimbingan Teknis

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:36 WIB
Jelang Libur Lebaran 2024, Kemenparekraf Perkuat SDM Parekraf Lewat Bimbingan Teknis
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf RI, Martini Mohamad Paham (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor parekraf dalam mempersiapkan momentum lebaran 2024.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Martini Mohamad Paham mengatakan, Kemenparekraf sedang mengadakan sebanyak 10 kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan di 10 kota di Indonesia, yang ditargetkan melibatkan hingga 980 peserta, dengan periode waktu Maret sampai April 2024.

“Kami telah melaksanakan kegiatan bimtek Green Creative yang membekali teman-teman pelaku usaha tidak saja pengetahuan terkait lingkungan tapi juga bagaimana kita bisa menyiapkan suatu produk pelayanan yang ramah lingkungan dan ramah kepada wisatawan,” kata Martini, melansir laman Kemenparekraf.

Kemenparekraf

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kemenparekraf juga memperluas sertifikasi kompetensi profesi parekraf, dengan target hingga 840 asesi.

Cakupan bidang sertifikasi ini meliputi Hotel dan Restoran; Kepemanduan Wisata; Kepemanduan; Ekowisata; Kepemanduan Gunung; Kriya Batik; Kuliner (Barista); Fesyen; Fotografi; Seni Pertunjukan.

Kemenparekraf juga melakukan pendampingan kepada masyarakat umum di berbagai daerah agar bisa menjadi tuan rumah yang baik terutama saat kunjungan wisatawan.

