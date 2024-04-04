Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diguncang Gempa Dahsyat, Reaksi Penumpang MRT di Taiwan Tuai Decak Kagum

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:19 WIB
Diguncang Gempa Dahsyat, Reaksi Penumpang MRT di Taiwan Tuai Decak Kagum
Penumpang MRT di Taiwan tetap tenang meski diguncang gempa M7,4 (Foto: X/@Huberton)
GEMPA bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah pantai timur Taiwan. Gempa tersebut mengakibatkan puluhan bangunan rusak parah.

Salah satu lokasi dengan kasus keruntuhan bangunan terbanyak berada di Hualien County, dengan kurang lebih 15 bangunan yang runtuh. Gempa ini menjadi gempa terbesar yang melanda Taiwan dalam 25 tahun terakhir.

Melansir akun X @Huberton, akun tersebut membagikan unggahan video yang memperlihatkan kondisi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Taipei, ibu kota Taiwan yang ikut merasakan gempa.

Gempa tersebut begitu terasa hingga membuat kereta MRT berguncang hebat. Tak cuma gantungan pegangan tangan yang ikut bergoyang, bahkan dari video tersebut, kereta pun ikut terombang-ambing.

Penumpang MRT di Taiwan

(Foto: X/@Huberton)

Bahkan kereta tersebut pun berhenti perlahan seiring dengan bertambah besarnya guncangan dari gempa.

“Pemandangan mengerikan di Metro Taipei saat gempa Taiwan,” tulisnya, dikutip dari unggahan tersebut, Rabu, 3 April 2024.

Namun reaksi para penumpang tersebut menjadi sorotan publik. Sebab, ketika gempa hebat itu melanda, para penumpang MRT Taipei itu tampak tetap tenang dan tetap berada di posisi mereka masing-masing.

Kebanyakan orang jika menghadapi gempa yang hebat, biasanya kaget dan sontak berhamburan. Tetapi penumpang MRT Taipei memilih untuk tetap tenang dan memegang pegangan kereta dengan erat.

