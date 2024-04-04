Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesan Menyentuh Sandiaga Uno di Akhir Ramadhan: Tingkatkan Derajat Takwa Membantu Sesama

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:58 WIB
Pesan Menyentuh Sandiaga Uno di Akhir Ramadhan: Tingkatkan Derajat Takwa Membantu Sesama
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

TAK terasa bulan Ramadhan sudah memasuki fase terakhir. Butuh waktu satu tahun lagi ke depan untuk bertemu dengan bulan penuh berkah ini.

Alhasil, hari-hari terakhir di bulan Ramadhan sejatinya diisi dengan hal-hal baik agar tidak terlewatkan begitu saja dan berakhir sia-sia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan bahwa 10 hari terakhir di Ramadhan menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya dengan membantu sesama yang membutuhkan.

Sehingga, Sandiaga mengapresiasi segala bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Rumah Siap Kerja di mana memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan memberikan paket sembako murah kepada masyarakat.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Ia pun menceritakan kondisi di Masjid Istiqlal di mana terjadi peningkatan dalam pemberian makanan untuk berbuka puasa.

Jika tahun lalu hanya menyediakan 3.000, saat ini meningkat hingga 7.000 bungkus makanan saking banyaknya masyarakat yang membutuhkannya.

"10 hari terakhir tingkatkan derajat takwa, membantu sesama. Saya menghargai dan mengapresiasi santunan kepada anak yatim piatu dan juga bantuan paket sembako untuk masyarakat yang diberikan," ujar Sandiaga dalam acara Buka Bersama Rumah Siap Kerja di Graha Kutilang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 3 April 2024.

Terlebih menjelang lebaran harga bahan-bahan pokok kerap melambung tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.

