Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cheesy Rose Spaghetti ala Dikta, Mudah Banget!

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:06 WIB
Resep Cheesy Rose Spaghetti ala Dikta, Mudah Banget!
Dikta Wicaksono. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIKTA Wicaksono memang dikenal sebagai musisi yang telah mengeluarkan banyak karya. Tapi ternyata, selain bermusik Dikta juga bisa memasak loh. Salah satunya yang baru-baru ini dia buat adalah cheesy rose spaghetti.

“Aku nyobain resep cheesy rose spaghetti ini. Ternyata benar-benar semudah itu untuk menghidangkan resepnya,” kata Dikta, dikutip dari keterangan pers Anchor.

Berikut bahan dan cara membuat resep cheesy rose spaghetti.

Bahan:

150 gram spageti

40 gram Anchor Unsalted Butter

5 gram daun basil​​​​​​​

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement