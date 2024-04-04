Resep Cheesy Rose Spaghetti ala Dikta, Mudah Banget!

DIKTA Wicaksono memang dikenal sebagai musisi yang telah mengeluarkan banyak karya. Tapi ternyata, selain bermusik Dikta juga bisa memasak loh. Salah satunya yang baru-baru ini dia buat adalah cheesy rose spaghetti.

“Aku nyobain resep cheesy rose spaghetti ini. Ternyata benar-benar semudah itu untuk menghidangkan resepnya,” kata Dikta, dikutip dari keterangan pers Anchor.

Berikut bahan dan cara membuat resep cheesy rose spaghetti.

Bahan:

150 gram spageti

40 gram Anchor Unsalted Butter

5 gram daun basil​​​​​​​