HOME WOMEN TRAVEL

Pecinta Seni, Mampir Yuk ke Art Jakarta Gardens di Hutan Kota by Plataran

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:03 WIB
Pecinta Seni, Mampir Yuk ke Art Jakarta Gardens di Hutan Kota by Plataran
Jakarta Art Gardens akan digelar di Hutan Kota by Plataran. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Art Jakarta Gardens telah dinanti-nanti oleh para pecinta seni sebagai perayaan seni kontemporer yang unik di tengah hijau dan suburnya Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Tahun ini, pada 23 – 28 April 2024, acara yang tak ada duanya ini akan menghadirkan 23 galeri terkemuka selain 30 patung luar ruangan yang memikat. Art Jakarta Gardens menawarkan pengalaman memukau yang memadukan keselarasan seni dan alam bagi pengunjung.

Digagas pada 2022 dalam tantangan pandemi, Art Jakarta Gardens kini bersemi menjadi ajang seni tahunan yang dirayakan berkat dukungan dan antusiasme besar dari kancah seni rupa.

Tahun ini, Art Jakarta Gardens menjanjikan kehadiran yang lebih ajek seiring meluasnya perhatian publik terhadap pendekatannya yang menarik untuk menyajikan seni.

Menampilkan program unggulan, Sculpture Garden, pekan seni ini akan memajang karya patung para seniman piawai lintas generasi, dari maestro patung Indonesia G. Sidharta, Nyoman Nuarta yang termasyhur, hingga seniman muda dengan eksperimen kreatif seperti Dian Hardiansyah.

“Edisi ketiga Art Jakarta Gardens tahun ini sungguh menggembirakan bagi kami, penyelenggara. Galeri yang ikut serta tetap antusias dan bersemangat, menghadirkan karya-karya terbaru dari para perupa yang mereka wakili," ujar Enin Supriyanto, Artistic Director.

Demikian juga dengan para rekanan yang bekerja sama dengan perupa untuk menyajikan instalasi khusus. Ditambah lagi dengan acara musik dan seni performans. Art Jakarta Gardens telah makin jelas karakternya sebagai acara apresiasi seni rupa yang khas, memperkaya ragam acara seni dan hiburan bagi warga kota Jakarta.

Fair Director Tom Tandio menambahkan, “Kami harap Art Jakarta Gardens dapat berkontribusi pada peluang bagi anak muda untuk mengenal dan lebih mengapresiasi seni. Di Art Jakarta Gardens, generasi muda bisa mengenal seni di lingkungan yang tidak terlalu formal, bahkan mulai belajar mengoleksi."

"Kami juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk bekerja sama dengan seniman Indonesia, baik di Art Jakarta Gardens ataupun proyek seni lainnya. Kami harap ini akan menghasilkan dukungan lebih kuat bagi ekosistem seni rupa,” tuturnya.

      
