Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Baju Lebaran ala El Rumi, Tampil Simple dengan T-shirt

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:09 WIB
5 Ide Baju Lebaran ala El Rumi, Tampil Simple dengan T-shirt
El Rumi. (Foto: Instagram)
A
A
A

GAYA El Rumi kerap kali jadi inspirasi para cowok, karena dianggap cool dan keren. Memang, dalam urusan fashion El terkenal dengan gayanya yang casual.

Beberapa busana casual E Rumi ini bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Tak melulu pakai baju muslim, Anda juga bisa tampil santai pakai kaus. Apalagi tradisi Lebaran di Indonesia bisa sampai tiga hari, sehingga outfit berkaus bisa dipakai di hari hari selanjutnya.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum ide outfit Lebaran ala El Rumi yang tampil simple dengan kaus. Berikut ulasannya dari Instagram @elrumi.

Keren dengan polo shirt hitam

El Rumi

Gaya keren El Rumi pakai polo shirt hitam lengan panjang bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Anda bisa padukan tampilan dengan cargo pants warna krem dan sneakers. Jangan lupa tambahkan jam tangan agar tampilan Anda makin keren.

Tampil berkaus

El Rumi

Memakai kaus di momen Lebaran nggak ada salahnya lho. Asal Anda bisa padukan tampilan lebih rapi. Anda bisa pakai kaus hijau dipadukan dengan cargo pants skinny. Tambahkan sneakers dan topi pada tampilan Anda. Jangan lupa bawa clutch untuk menyimpan uang THR.

Turtle neck hitam

El Rumi

Tampil simple pakai turtle di Hari Raya bikin gaya Anda makin keren. Anda bisa padukan dengan celana chino, sneakers, serta aksesori kacamata dan jam tangan. Kece abis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/612/3106530/sering_dikira_privilege_el_rumi_ungkap_sulitnya_kehidupan_sebagai_anak_artis-7BZt_large.jpg
Sering Dikira Privilege, El Rumi Ungkap Sulitnya Kehidupan Sebagai Anak Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101539/potret_bucin_el_rumi_dan_syifa_hadju_saat_liburan_tahun_baru_di_eropa-TS25_large.jpg
Potret Bucin El Rumi dan Syifa Hadju saat Liburan Tahun Baru di Eropa: I Found Her!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032616/el_rumi-0zny_large.jpg
Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020529/potret-el-rumi-jadi-nyamuk-saat-nonton-timnas-indonesia-di-gbk-lxiwzmqg8n.jpg
Potret El Rumi Jadi Nyamuk saat Nonton Timnas Indonesia di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/612/2922455/potret-el-rumi-latihan-boxing-jelang-tinju-lawan-jefri-nichol-otot-kekar-curi-perhatian-cU3PeYlayN.jpg
Potret El Rumi Latihan Boxing Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol, Otot Kekar Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/612/2905789/transformasi-el-rumi-anak-ahmad-dhani-yang-semakin-menawan-JyQaNcQ2KS.jpg
Transformasi El Rumi, Anak Ahmad Dhani yang Semakin Menawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement