5 Ide Baju Lebaran ala El Rumi, Tampil Simple dengan T-shirt

GAYA El Rumi kerap kali jadi inspirasi para cowok, karena dianggap cool dan keren. Memang, dalam urusan fashion El terkenal dengan gayanya yang casual.

Beberapa busana casual E Rumi ini bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Tak melulu pakai baju muslim, Anda juga bisa tampil santai pakai kaus. Apalagi tradisi Lebaran di Indonesia bisa sampai tiga hari, sehingga outfit berkaus bisa dipakai di hari hari selanjutnya.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum ide outfit Lebaran ala El Rumi yang tampil simple dengan kaus. Berikut ulasannya dari Instagram @elrumi.

Keren dengan polo shirt hitam

Gaya keren El Rumi pakai polo shirt hitam lengan panjang bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Anda bisa padukan tampilan dengan cargo pants warna krem dan sneakers. Jangan lupa tambahkan jam tangan agar tampilan Anda makin keren.

Tampil berkaus

Memakai kaus di momen Lebaran nggak ada salahnya lho. Asal Anda bisa padukan tampilan lebih rapi. Anda bisa pakai kaus hijau dipadukan dengan cargo pants skinny. Tambahkan sneakers dan topi pada tampilan Anda. Jangan lupa bawa clutch untuk menyimpan uang THR.

Turtle neck hitam

Tampil simple pakai turtle di Hari Raya bikin gaya Anda makin keren. Anda bisa padukan dengan celana chino, sneakers, serta aksesori kacamata dan jam tangan. Kece abis.