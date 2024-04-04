Ekspansi dari Imej Baju Kantoran, Executive Rilis Koleksi Everyone Executive

MENDENGAR lini fesyen Executive, tak dipungkiri memang sudah sangat melekat dengan imej “baju kantoran”. Namun kini, ternyata Executive semakin berani melepaskan dari image “baju kantoran” lewat koleksi terbarunya, Everyone Executive.

Dirilis baru-baru ini, Everyone Executive sendiri adalah kampanye 2024 yang terinspirasi oleh beragam karier dan gaya hidup. Tema ini mengajak semua orang untuk mengeksplorasi potensi diri sepenuhnya melalui pengembangan diri dan pencapaian baru, dengan cara mereka tersendiri, layaknya seorang eksekutif, salah satunya lewat gaya fesyen yang dikenakan.

Kampanye ini mengumumkan delapan sosok inspiratif dari berbagai industri seperti musik, desain dan seni rupa, fashion, dan otomotif sebagai wajah baru para eksekutif. Mereka adalah Lukman Sardi, Sheila Dara, Kunto Aji, Fathia Izzati, Hadi Ismanto, Cissylia Stefani, Den Dimas, dan Alamanda Shantika. Kedelapan figur ini dipilih karena dedikasi dan semangat mereka dalam bidangnya masing-masing.

(Foto: Dok Executive)

"Everyone Executive lahir dari aspirasi masyarakat masa kini, As we see more and more people succeed from all kinds of industries, our aspirations become increasingly based on our individual passions" jelas Tiffany Farial, Creative Lead dan Business Development Manager Delamibrands, dikutip dari siaran media Executive, Kamis (4/4/2024)